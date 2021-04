Những người này tuyệt đối không nên ăn đu đủ

(VTC News) -

Đu đủ là loại quả rất có lợi với người bình thường nhưng cực độc hại với những nhóm người dưới đây.

Người bị máu loãng

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào để chữa bệnh loãng máu hoặc thuốc chống đông máu như aspirin, hoặc vừa trải qua một ca phẫu thuật cách đây vài tuần, cần tuyệt đối tránh xa đu đủ bởi vì tính chống đông máu của nó rất nguy hiểm với sức khỏe của bạn.

Đu đủ rất độc hại với một số người.

Người bị vàng da

Đu đủ chứa nhiều beta caroten. Không ít người ăn nhiều đu đủ dẫn đến tình trạng vàng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mu bàn tay, mu bàn chân do ứ đọng nhiều Beta caroten trong cơ thể. Những người có bệnh nền bị vàng da thì phải tuyệt đối không ăn loại quả này.

Người bị bệnh dạ dày

Người bị bệnh dạ dày ăn đu đủ có thể gây ra rối loạn dạ dày với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, bụng trướng… Sự dồi dào của chất xơ và nhựa đu đủ có trong dạ dày khiến dạ dày phải co bóp nhiều chính là nguyên nhân gây nên các triệu chứng trên.

Người bị bệnh thận

Đu đủ rất giàu vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng của hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, liều lượng vitamin C cao có thể gây ra sự hình thành các khối u trong thận.

Phụ nữ mang thai

Đu đủ xanh có thể làm tăng nguy cơ khiến tử cung bị co thắt do nhựa của nó. Nếu phụ nữ mang thai ăn đu đủ có nhựa có thể dẫn đến sảy thai hoặc sinh non, trẻ sinh ra bất thường, thậm chí thai chết lưu.