(VTC News) -

Trứng là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể dùng thường xuyên. Dưới đây là những người không nên ăn trứng gà, trứng vịt thường xuyên.

Tác dụng của trứng gà, trứng vịt

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec sự tham vấn y khoa của ThS.BSNT Trần Tiến Tùng cho biết, trứng gà là thực phẩm phổ biến ở mọi gia đình, được sử dụng trong thực đơn hàng ngày của nhiều người song hầu hết chế độ ăn nói đến việc sử dụng trứng gà chế biến chín. Tác dụng của trứng gà chín đem lại cho cơ thể có thể kể đến như: cung cấp protein lành mạnh đáp ứng nhu cầu cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư.

Vậy nếu sử dụng trứng gà sống thì hàm lượng dinh dưỡng như thế nào? Trung bình 1 quả trứng gà sống (nặng khoảng 50g) sẽ cung cấp cho cơ thể lượng dinh dưỡng như sau:

72 calo.

5g chất béo.

6g protein.

Folate: Đáp ứng 6% RDI.

Phosphor: Đáp ứng 10% RDI.

Vitamin A: Đáp ứng 9% RDI.

Vitamin B2: Đáp ứng 13% RDI.

Vitamin B5: Đáp ứng 8% RDI.

Vitamin B12: Đáp ứng 7% RDI.

Selenium: Đáp ứng 22 % RDI.

Trong đó RDI là đơn vị đánh giá mức độ tiêu thụ được khuyến cáo càng ngày đáp ứng nhu cầu của cơ thể bình thường. Ngoài ra, trong trứng sống còn chứa đến 147 mg choline - dinh dưỡng có vai trò quan trọng với sức khỏe não bộ và tim mạch.

Trong khi đó, trứng vịt là món ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trứng vịt có thể sử dụng như trứng gà, với những đặc tính tương đương và đôi khi vượt trội hơn trứng gà ở một số điểm đặc biệt.

Trứng vịt có kích thước lớn hơn và mang lại giá trị bổ dưỡng hơn một chút so với trứng gà. Đây là thực phẩm cung cấp chất chống oxy hóa và các chất quan trọng cho cơ thể, có lợi cho mắt và não bộ, đồng thời cũng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Trứng gà, trứng vịt tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được

Những người không nên ăn trứng gà, trứng vịt

Bệnh tim mạch

Bài viết trên Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết, nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Western (Canada) cho thấy, ăn 3 quả trứng một tuần có thể làm các mảng bám ở thành động mạch dày lên. Các mảng bám này sẽ thu hẹp không gian bên trong động mạch, khiến máu chảy qua khó khăn hơn, buộc trái tim phải bơm mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Thêm vào đó, những mảng bám có thể vỡ ra, hình thành các cục máu đông chặn dòng chảy của máu, gây đột quỵ hoặc đau tim. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol cao trong trứng gà cũng không tốt cho người bị bệnh xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành vì làm thu hẹp, tắc nghẽn động mạch vành.

Bị sỏi mật

Trứng gà là thức ăn có hàm lượng đạm rất cao, trong khi đó, do sự kích thích của viên sỏi lâu ngày trong túi mật, chức năng co bóp của túi mật của người bệnh sẽ yếu dần, nếu người bệnh dùng thức ăn có hàm lượng đạm như trứng gà, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, khiến túi mật vốn đã bị bệnh phải làm việc quá tải, từ đó sinh ra các triệu chứng lâm sàng như: gây đau đớn, nôn mửa… Đôi khi, viên sỏi sẽ theo sự co bóp của túi mật di chuyển đến cuống mật, làm tắc lối thông của dịch mật, gây ứ đọng dịch mật, áp suất bên trong mật tăng cao, dẫn đến đau thắt mật và viêm mật.

Người bị dị ứng

Báo Dân trí dẫn nguồn Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, protein trứng là chất gây dị ứng phổ biến. Đây là một trong những thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Các triệu chứng dị ứng trứng có thể từ phát ban trên da đến khó tiêu, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Trong trường hợp nghiêm trọng, dị ứng có thể gây sốc phản vệ, ảnh hưởng đến hô hấp và có thể đe dọa đến tính mạng.

Các protein trong trứng vịt và trứng gà là tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau, và có những trường hợp bị phản ứng với chỉ một trong hai loại thực phẩm này. Vì vậy, khi bạn bị dị ứng với trứng gà, không có nghĩa là bạn không thể ăn trứng vịt.

Những điều cần lưu ý khi ăn trứng

Báo Vietnamnet dẫn lời bác sĩ Hà Hải Nam, Giảng viên Bộ môn ung thư, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất chúng ta không nên ăn quá 2 lòng đỏ trứng trong một ngày, 3 lòng đỏ trong 1 tuần. Nên chọn trứng gà vì chứa ít cholesterol hơn, hạn chế lòng đỏ, tăng lòng trắng. Khi ăn trứng hạn chế uống trà vì protein của trứng kết hợp với axit tannic của trà sẽ gây khó tiêu, không ăn trứng cùng đậu nành làm giảm hấp thu các chất.

Thói quen ăn trứng lòng đào, trứng sống có thể gây ngộ độc, nôn ói do vỏ trứng chứa các lỗ nhỏ li ti, nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Bạn cũng không nên luộc trứng quá kỹ hoặc ăn trứng luộc để qua đêm.

Thanh Thanh (Tổng hợp)