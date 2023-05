(VTC News) -

Mùa hè nóng nực cũng là lúc nước mía trở thành loại đồ uống được nhiều người yêu thích. Dưới đây là tác dụng của nước mía đối với sức khỏe.

Tác dụng của nước mía với sức khỏe

Thanh Niên dẫn báo Times Now News (Ấn Độ) cho biết, nước mía không chỉ là thức uống thơm ngon, kích thích vị giác mà còn bồi bổ cơ thể.

Nước mía chứa đầy chất xơ, protein, vitamin A, B, C và chất chống oxy hóa, nước mía là nguồn năng lượng dồi dào. Nó hỗ trợ giải phóng glucose để cơ thể lấy lại lượng đường đã mất.

Nước mía cũng cung cấp nước cho cơ thể vào mùa hè, khi bạn đổ mồ hôi nhiều và dễ mệt mỏi.

Sau đây là những lợi ích với sức khỏe khác của nước mía:

Giúp điều trị rối loạn sốt

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, nước mía được phát hiện là có lợi ích to lớn cho những người đang phải vật lộn với chứng rối loạn sốt.

Uống nước mía còn điều trị co giật do sốt. Đặc biệt, hiện tượng co giật ở trẻ do bị sốt cao.

Uống nước mía giúp cơ thể khỏe mạnh, phát triển bình thường và không có tiền sử mắc các triệu chứng thần kinh trước đó. Nước mía giúp bổ sung lượng protein bị cạn kiệt.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Thường xuyên uống nước mía giúp tăng cường hệ thống miễn dịch đang suy yếu, đặc biệt là trong những tháng mùa hè.

Vì trong nước chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C nên nó giúp chống lại các rối loạn tiêu hóa, bệnh gan và nhiễm trùng đường hô hấp. Đồng thời, nó cũng làm giảm viêm.

Tăng cường xương

Nước mía chứa nhiều khoáng chất bao gồm canxi, magiê, phốt pho, sắt và kali đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố xương.

Uống nước mía giúp giảm nguy cơ loãng xương, vì vậy các bác sĩ khuyên bạn nên uống một ly nước mía hàng ngày để giữ cho xương chắc khỏe hơn khi bạn lớn tuổi.

Hỗ trợ điều trị bệnh vàng da

Theo y học cổ truyền, mía giúp tăng cường sức khỏe gan và là một trong những biện pháp khắc phục bệnh vàng da.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, nước mía giúp bảo vệ gan chống nhiễm trùng và ổn định mức sắc tố mật bilirubin trong gan. Nó cũng bổ sung các protein và chất dinh dưỡng bị mất cần thiết để phục hồi sau khi bị bệnh.

Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu

Nước mía có tác dụng lợi tiểu, giúp loại bỏ độc tố và nhiễm trùng khỏi cơ thể. Uống nước mía thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Vì là thực phẩm tự nhiên không có cholesterol, ít natri, không có chất béo bão hòa, nước mía cũng giúp thận khỏe bằng cách giảm viêm.

Cải thiện tiêu hóa

Uống nước mía giúp duy trì hệ tiêu hóa tốt và ngăn ngừa viêm loét dạ dày. Nó cũng rất hữu ích trong việc điều trị táo bón.

Hà Thanh (Tổng hợp)