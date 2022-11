Những lời chúc dí dỏm cho Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(VTC News) -

Ngoài những bó hoa, món quà thì lời chúc là phần không thể thiếu để gửi gắm tình cảm của học sinh đến thầy cô giáo trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đôi khi không cần quá nghiêm túc, một chút hài hước, dí dỏm đi cùng sự trân trọng, tôn kính sẽ khiến lời chúc 20/11 của bạn trở nên đặc biệt.

Lời chúc 20/11 dí dỏm, đáng yêu

1. Chí Phèo có bát cháo hành của Thị Nở mà tỉnh ngộ, còn những đứa học trò nghịch ngợm như chúng em nhờ có các bài giảng của thầy cô mà trưởng thành hơn. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em chúc cô/thầy mãi mãi hạnh phúc.

2. Người ta hỏi em “vô cực là gì?”. Em nói rằng, đó là tình cảm của em dành cho cô/thầy và là tình cảm của cô dành cho chúng em. Em chúc cô/thầy Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thật vui và ý nghĩa.

3. Em rất thích hình tròn, vì nó chẳng có điểm đầu điểm cuối. Nó cũng như tình cảm thầy/cô dành cho chúng em chẳng bao giờ kết thúc. Chúng em kính chúc thầy/cô mãi mạnh khỏe và đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thật ý nghĩa.

Lời chúc 20/11 vùa trân trọng vừa hài hước sẽ đem đến niềm vui cho thầy cô giáo.

4. Người lái đò sông Đà phải vượt qua bao ghềnh thác thì các thầy cô cũng không kém phần vất vả để mang đến cho chúng em thành tựu hôm nay. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em gửi ngàn lời tri ân đến thầy cô.

5. Chẳng phải cha nhưng con vẫn gọi là thầy, chẳng cùng họ những vẫn được gọi là cô. Vì cha là người sinh thành ra con, nhưng thầy là người chèo đò đưa con cập bến.

6. Hình không gian người ta còn vẽ được, nhưng những công lao thầy cô dành cho chúng em thì không thể nào diễn tả hết được. Chúng em cảm ơn thầy, cô vì những gì thầy cô dành cho chúng em. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chúng em xin kính chúc cô/thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

7. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em chúc cô/thầy vui trong sức khỏe - trẻ trong tâm hồn - trường tồn trong lý tưởng và giúp được nhiều thế hệ học sinh trưởng thành hơn trong tương lai.

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn và ý nghĩa

1. Thanks for being my teacher. Happy VietnameseTeachers’ Day!

Xin cảm ơn thầy/ cô vì đã dạy dỗ em. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

2. On Vietnam Teacher’s Day, wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc thầy/cô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

3. The best teachers don’t give you the answer, they spark within you the desire to find the answer yourself. Happy Teachers Day!

Các giáo viên giỏi nhất không đưa cho bạn câu trả lời, họ châm ngòi cho bạn mong muốn tự mình tìm ra câu trả lời. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

4. To the world you may be just a teacher but to me you are simply the best teacher.

Đối với thế giới, thầy cô có thể chỉ là một giáo viên nhưng với em, thầy/ cô đơn giản là giáo viên tốt nhất.

Lời chúc ngày 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn và ý nghĩa

5. You are a hero in my book. Happy Teachers’ Day!

Thầy/cô là anh hùng trong cuốn sách của em. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

Gửi tặng lời chúc ngày 20/11 bằng tiếng Anh đến thầy cô.

6. Wishing you joy and happiness, you are an amazing teacher, and you only deserve the best.

Chúc thầy/cô ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc, thầy/ cô là một giáo viên tuyệt vời và thầy/ cô xứng đáng với những điều tốt nhất.

7. I wish that I could show my gratitude to you. However it is hard to express by speech. I just hope this little card can show a part of my warmest appreciation from the bottom of my heart.

Ước gì em có thể bày tỏ lòng biết ơn vô vàn của em đối với thầy cô. Nhưng thật khó để nói lên lời. Em chỉ mong rằng tấm thiệp nhỏ này sẽ thay em bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng em.

8. I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Vietnamese Teachers’ Day!

Em rất may mắn vì có được giáo viên như thầy/ cô. Thầy/ cô là người dẫn đường tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

9. Dear teacher, thanks for supporting and enlightening all my way. Have a wonderful Vietnamese Teachers’ Day!

Thầy/ cô kính yêu, cảm ơn thầy/ cô đã ủng hộ và thắp sáng con đường em đi. Chúc thầy/ cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam tuyệt vời!

10. Sending my love and warmth to you. You have not only been the best teacher but also friend, philosopher. May you have a memorable Teachers Day.

Gửi tình yêu và sự ấm áp của con đến thầy/ cô. Thầy/ cô không chỉ là một người thầy tuyệt vời mà còn là bạn, là người dưỡng dục và dẫn dắt em. Mong thầy/ cô sẽ có ngày kỉ niệm Ngày Nhà giáo đáng nhớ!

11. We will always be thankful to you for all the hard work and effort you have put in, for educating us. Thank you teacher for all the things you have done for us.

Chúng em luôn biết ơn thầy/ cô đã tận tụy cố gắng để dạy dỗ chúng em. Cảm ơn thầy/ cô vì tất cả những điều thầy/ cô đã làm cho chúng em.

12. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Happy Vietnamese Teachers’ Day!

Cảm ơn thầy/ cô đã chỉ dạy, truyền cảm hứng cho chúng em để chúng em có được ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

13. Teacher! I wish you to be happy forever and be proud of your students who are always your good and excellent ones.

Gửi thầy/cô! Con kính chúc thầy/ cô mãi vui tươi, hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh luôn là con ngoan trò giỏi của mình.

14. The further I am away from you, the more I am thinking of you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.

Càng ở xa, em càng nghĩ nhiều về thầy/cô. Những lời thầy/cô dạy bảo và sự biết ơn của em là vô cùng. Chúc thầy/ cô mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

15. I am grateful to be your student. Thank you for challenging me to be my best and instilling in me a passion for learning. Happy Teachers Day!

Em biết ơn vì được là học sinh của thầy/ cô. Cảm ơn thầy/ cô đã cho em những thử thách để em trở nên tốt nhất và truyền cho em niềm đam mê học tập. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

16. Wish you Happy Vietnamese Teachers' Day! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others.

Kính chúc thầy/cô Ngày Nhà giáo Việt Nam. Người thầy giống như một ngọn nến rực cháy để soi đường cho trò ngoan vậy.

17. Without you, we would have been lost. Thank you, teacher, for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Happy Vietnamese Teachers" Day!

Nếu không có thầy cô chúng em đã lạc lối. Cám ơn thầy cô đã dẫn đường, truyền cảm hướng và biến chúng em thành những con người như hôm nay. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

18. Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light.

Cám ơn cô đã dạy cho em biết đọc, biết viết, biết phân biệt phải trái đúng sai. Đã cho em mơ ước và bay cao, bầu bạn, dạy dỗ và là ánh sáng dẫn đường cho em.