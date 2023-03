Những loại ô tô sắp được kéo dài chu kỳ kiểm định

Chiều 18/3, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 sẽ điều chỉnh chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới. Sau khi được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, dự kiến trong tuần sau, thông tư sẽ được ban hành và có hiệu lực.

Cụ thể, đối với xe ô tô mới, chưa qua sử dụng loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, dự thảo sửa đổi quy định miễn kiểm định lần đầu trong khoảng thời gian 36 tháng. Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 2023 có khoảng 500 nghìn xe mới được miễn kiểm định lần đầu.

Xe gia đình, xe cá nhân dưới 9 chỗ sẽ được kéo dài chu kỳ kiểm định. (Ảnh: Anh Hùng).

Với ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sử dụng đến 7 năm (kể từ ngày sản xuất) thì chu kỳ kiểm định lần đầu thay đổi tăng lên 36 tháng (trước đây 30 tháng). Chu kỳ tiếp theo định kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với trước đây là 18 tháng).

Vẫn loại xe này nhưng sử dụng trên 7 - 15 năm kể từ ngày sản xuất thì chu kỳ đầu và định kỳ là 12 tháng. Nếu thời gian sản xuất trên 15 năm thì chu kỳ đầu và định kỳ là 6 tháng. Trước đây, chu kỳ này chỉ tính các xe sản xuất từ trên 7 - 12 năm và trên 12 năm.

Đối với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ có kinh doanh vận tải theo dự thảo mới tính theo thời gian sản xuất.

Cụ thể, đối với xe có thời gian sản xuất đến 5 năm, chu kỳ kiểm định lần đầu 24 tháng, các lần tiếp theo sẽ 12 tháng.

Xe có thời gian sản xuất trên 5 năm, chu kỳ kiểm định lần đầu và chu kỳ định kỳ tiếp theo là 6 tháng.

Đối với ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng), ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người mà thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được áp dụng chu kỳ kiểm định định kỳ 6 tháng (tăng 3 tháng so với trước đây).

Theo tính toán Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe được giãn chu kỳ kiểm định sau khi dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 là 3.073.629 xe.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc kéo dài chu kỳ kiểm định xe ô tô dựa trên nhiều yếu tố như: năm sản xuất, tần suất sử dụng xe, môi trường hoạt động. Do đó, không thể thực hiện kéo giãn tất cả các chu kỳ kiểm định với tất cả các loại phương tiện. Bởi, với mục tiêu số một là đảm bảo an toàn do đó, có nhiều phương tiện vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt với loại xe khách kinh doanh vận tải.

Cũng theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đối với ô tô đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định. Bởi đây là loại xe có cường độ, tần suất hoạt động lớn, vận tải chở khách nên cần được kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn.

“Tại các nước tiên tiến trên thế giới, loại xe này còn có chu kỳ kiểm định ngắn hơn ở Việt Nam”, vị này nói.

(Nguồn: Vietnamnet)