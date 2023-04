Những gia đình nổi tiếng giàu có ở Việt Nam

(VTC News) -

Gia tộc Lý Quý

Gia tộc Lý Quý có khối tài sản khổng lồ đến từ tập đoàn ẩm thực gia đình với những chuỗi nhà hàng, quán café nổi tiếng ở đất Sài Thành như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean's, Breadtalk, Runam...

Ngoài ra, đại trung tâm nội thất Nhà Xinh cũng khởi sinh từ gia tộc này.

Người gây dựng sự nghiệp cho gia tộc này là nhà báo Chánh Trinh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Tuy nhiên, phải đến đời doanh nhân Lý Quí Trung (thế hệ thứ 2), cơ ngơi nhà Lý Quí mới thực sự đáng nể. Bằng tài trí của mình, ông đã lập nên hàng loạt các thương hiệu nổi danh trong và ngoài nước.

Trong đó, phải kể đến chuỗi cửa hàng "ông Hoàng Phở", cái tên góp phần đưa món ăn đặc trưng của Việt Nam quảng bá rộng rãi hơn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó đến nay, gia tộc Lý Quý liên tiếp xây dựng nhiều thương hiệu khác nhau, giá trị lên đến hàng tỷ USD. Sự giàu có, tài giỏi tiếp tục được truyền tới đời con của ông Lý Quí Trung.

Gia đình "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có 2 đời vợ và 8 người con. Vợ đầu của ông là Cristina Serrano, hai người có với nhau 6 con (3 trai, 3 gái). Con đầu là Henry Nguyễn, sau đó là Louis Nguyễn – chồng diễn viên Hà Tăng, em trai Phillip Nguyễn và ba cô con gái là Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn.

Henry Nguyễn đã lập gia đình, đang kinh doanh ở Manila, Philippines. Còn Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn thì phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Trong đó, Louis Nguyễn được chú ý hơn cả sau khi kết hôn với “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà.

Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Vợ hai của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là diễn viên Thủy Tiên. Họ có với nhau 2 người con là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn.

Ít người biết rằng, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn có 2 người chị em gái rất tài ba. Đó là bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – bà chủ siêu thị Citimart và bà Nguyễn Ánh Hồng - bà chủ siêu thị Maximark. Ba anh em ông được cho là thừa hưởng gen kinh doanh từ cha, một thương nhân có tiếng tại Nha Trang trước và sau năm 1975.

Gia tộc Đỗ Phú

Đỗ Phú là một trong những gia tộc giàu có nổi tiếng ở Việt Nam với truyền thống 3 đời kinh doanh, thế hệ đầu tiên là ông Đỗ Thế Sử. Tất cả những người con của ông đều là những doanh nhân lẫy lừng hoặc là giáo sư tiến sĩ hàng đầu của nền y khoa, giáo dục.

Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến ông Đỗ Minh Phú (con trai thứ 3) hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn DOJI và Chủ tịch HĐQT TPBank. Ông Đỗ Anh Tú là Phó chủ tịch HĐQT TPBank và Tổng Giám đốc Công ty CP Diana. Ông Đỗ Quốc Bình, con trai thứ tư là Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội; ông Đỗ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty FTD...

Những người con gái của ông cũng đều giữ các chức vụ cao tại một số công ty như bà Đỗ Xuân Mai, điều hành Công ty Green Global; bà Đỗ Kim Dung, Giám đốc Công ty sản xuất ống nhựa cho các công ty sữa...

Gia tộc Sơn Kim

Sơn Kim Group là một tập đoàn hoạt động kinh doanh trong 3 lĩnh vực chính gồm bất động sản, truyền thông và bán lẻ. Trong đó, bán lẻ thời trang là ngành nghề được kế thừa và duy trì trong nhiều năm qua.

Sơn Kim Group hiện có khoảng 11 công ty con, công ty liên kết và công ty cháu với 4 mảng chính: SonKim Land (bất động sản), SonKim Mode (thời trang), VGS Shop (bán lẻ trên truyền hình) và Vision 21 (Khai thác phim trường). Các dự án nổi tiếng của Sơn Kim Group có thể kể đến: Loạt chung cư cao cấp Gateway, Nassim, Serenity Sky Villas, Metropolitan; các thương hiệu thời trang VERA, JOCKEY, WOW; chuỗi cửa hàng bán lẻ GS25, GSSHOP, Jardin Des Sens, Mama Sens, KYO WATAMI…

Gia đình ông Phạm Nhật Vượng

Ông chủ của Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng nhiều lần được lọt vào danh sách những người giàu nhất trên thế giới do Forbes bình chọn. Ông Vượng và vợ của mình, bà Phạm Thu Hương là người đứng sau thành công của Vingroup - tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Ngoài Phạm Nhật Vượng, gia đình ông còn có 2 người em là ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Tập đoàn AVGroup và bà Phạm Thị Lan Anh đang là thành viên của tập đoàn Vingroup. Ngoài ra, bà cũng đang đứng tên là chủ 3 công ty của riêng mình hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và thông tin dịch vụ.

Gia đình ông Phạm Nhật Vượng gắn liền với danh tiếng của Tập đoàn Vingroup.

Gia đình doanh nhân gốc Hoa Vưu Khải Thành

Gia đình doanh nhân Vưu Khải Thành chính là người đứng sau thương hiệu Biti's đình đám của Việt Nam. Tiền thân của Biti’s là 2 tổ hợp sản xuất Bình Tiên và Vạn Thành năm 1982 tại đường Bình Tiên, quận 6, TP.HCM với 20 công nhân chuyên sản xuất các loại dép cao su đơn giản.

Đầu thập niên 1990, Biti's chuyển hướng tập trung sang thị trường nội địa và gây được thiện cảm của người dùng Việt nhờ slogan "Nâng niu bàn chân Việt".

Biti’s còn là thương hiệu được Forbes Việt Nam định giá hơn 17 triệu USD. Tuy nhiên, người góp phần nâng tầm thương hiệu này không phải doanh nhân Vưu Khải Thành mà là con gái của ông, Vưu Lệ Quyên. Hiện tại, bà Vưu Lệ Quyên đang nắm giữ chức vụ CEO của Biti’s, trong khi ông Vưu Khải Thành là Chủ tịch HĐQT công ty.

