(VTC News) -

Không khí trên máy bay thường khá lạnh khiến nhiều người luôn phải mặc áo khoác hoặc đề nghị tiếp viên hàng không cho mượn chăn. Nếu sợ lạnh, bạn nên biết rằng trên máy bay có những khu vực nhiệt độ thấp hơn bình thường.

Những ghế lạnh nhất trên máy bay

Theo Best Life, Heidi Ferguson, tiếp viên hàng không người Mỹ có hơn 20 năm kinh nghiệm, tiết lộ rằng những ghế lạnh nhất trên máy bay thường nằm cạnh cửa sổ. Cô đã đúc kết điều này từ kinh nghiệm phục vụ trên cả các chuyến bay thương mại và tư nhân.

Nguyên nhân là hệ thống thông hơi thường ở phía bên cửa sổ và thường tạo ra nhiệt độ không khí rất thấp trên hầu hết các chuyến đi. Dù bạn có điều chỉnh nút điều hòa ở trên đầu, hệ thống thông gió vẫn có thể tạo luồng khí lạnh.

Đây là những ghế lạnh nhất trên máy bay - ghế cạnh cửa sổ. (Ảnh: Shutterstock)

Một tiếp viên lâu năm khác là Victoria (Mỹ) cũng khẳng định điều tương tự. Cô cho biết thêm: "Tôi thấy trong phần lớn thời gian trên chuyến bay, các hàng ghế từ số 7 đến 15 thường có nhiệt độ rất lạnh. Nếu bạn không muốn dùng điều hòa, hãy tránh các vị trí này".

Dan Suski, người sáng lập Seatlink, một trang web tìm chuyến bay giá rẻ, cũng cho rằng những người sợ lạnh nên tránh các vị trí cạnh cửa thoát hiểm vì đây cũng là một trong những ghế lạnh nhất trên máy bay.

Một số kinh nghiệm chọn ghế trên máy bay

Nếu bạn có thật nhiều tiền, hãy chọn cho mình ghế hạng nhất (First Class). Với chỗ ngồi này, bạn có một bàn ăn lịch sự, chất lượng ghế cao cấp, có thể thoải mái ngủ, nghỉ; có nhiều phương tiện giải trí tiện nghi hơn (nhạc, phim, báo chí...)

Ở mức tiền ít hơn, bạn có thể chọn ghế hạng thương gia (Business Class), tuy không riêng tư nhưng cũng tương đối rộng rãi.

Phần đông hành khách chọn hạng ghế phổ thông - E class (Economy Class).

Tùy theo hãng hàng không, đôi khi hàng khách có thêm một lựa chọn là ghế ngồi hạng phổ thông đặc biệt - Premium Economy class (W class). Hạng này tương tự E class nhưng khách được cung cấp thêm phương tiện giải trí, hỗ trợ dịch vụ tốt hơn, bữa ăn ngon hơn... Có thể kể đến một số hãng cung cấp loại ghế này như Japan Airlines, Việt Nam Airlines, Air France, Thailand Air...

Để có chỗ ngồi ưng ý, bạn hãy truy cập trang web của hãng hàng không, xem sơ đồ chỗ ngồi rồi chọn một chỗ ưng ý cho mình. Nếu bạn không được phép chọn chỗ ngồi, có lẽ chuyến bay đang ở tình trạng có quá nhiều yêu cầu đặt chỗ (overbook).

Nếu bạn dễ bị say khi đi tàu xe, hãy chọn chỗ ngồi ở phần giữa, ngay khu vực cánh máy bay.

Nếu làm thủ tục tại quầy, bí quyết chọn chỗ tốt là check-in sớm hơn mọi người. Bạn có thể đề nghị được xếp ghế cạnh đường đi (isle seat) hoặc ghế gần phần cánh máy bay (close to the wind). Tuy động cơ phản lực nằm trên cánh máy bay, người ngồi trên cánh và trước cánh sẽ không bao giờ nghe tiếng ồn, mà những hàng ghế sau đuôi ống phản lực sẽ gánh chịu hết âm thanh đó.

Đuôi máy bay càng dài, độ rung, dao động của phần đuôi so với cánh càng lớn. Do đó nếu có thể, bạn nên tránh hàng ghế cuối cùng vì hàng ghế này thường gần động cơ nên rất ồn, và bạn cũng không thể ngửa ghế ra được. Người ngồi hàng ghế cuối cùng luôn dễ chóng mặt, buồn nôn hơn so với những hàng ghế trên.