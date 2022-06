Những điều chỉ có trên phim ảnh mà chúng ta ai cũng tưởng đó là thật

Cho dù đó là một bộ phim hành động hoành tráng, một bộ phim Giáng sinh hay một bộ phim kinh dị về kẻ xâm lược không gian, các bộ phim của Hollywood luôn gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người, tuy nhiên trong đó có rất nhiều chi tiết hư cấu mà chúng ta luôn tin rằng đó là sự thật.

1. Ống dẫn điều hòa không khí là một trong những con đường dễ dàng để đột nhập vào các tòa nhà

Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng ít nhất một lần xem Paul Blart: Mall Cop, với nhân vật chính là anh hùng Mall Cop do Kevin Jame thủ vai (trong cả hai phần phim năm 2009 và 2015). Tuy nhiên, những cảnh quay cho thấy anh ta dù sở hữu thân hình có phần thừa cân nhưng vẫn có thể chui qua được đường ống thông hơi, thoáng khí của trung tâm thương mại.

Tuy nhiên các lối thông gió ngoài thực tế lại không hề giống với những gì chúng ta thường thấy trong phim, ở những tòa nhà lớn, hệ thống đường điều hòa và thoáng khí có thể lớn như trong phim, nhưng nó lại có rất nhiều chướng ngại vật như quạt gió. Ngoài ra cấu trúc của nó cũng không đủ mạnh để cho những người đàn ông trưởng thành có thể di chuyển thuận lợi trong đó, bởi vậy nếu di chuyển trong đó, bạn có thể rơi bất cứ lúc nào.

Hơn nữa, rất nhiều bụi bẩn và mảnh vụn bên trong bộ phận thông hơi, và nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp của bạn, nên có thể bạn sẽ không có cơ hội đi ra ngoài nếu chẳng may tò mò chui thử vào bên trong xem nó như thế nào.

2. Bạn có thể chạy nhanh hơn một vụ nổ khổng lồ

Cảnh "chạy trốn khỏi một vụ nổ" luôn là một trong những điểm nhấn ấn tượng của mọi bộ phim hành động. Những anh hùng như James Bond và Jason Bourne thường được xem là có thể vượt qua những vụ nổ chết người một cách dễ dàng.

Trong cuộc sống thực, các vụ nổ thường có những chất nổ như TNT hoặc C-4. Những vật liệu như vậy gây ra vụ nổ khi chúng kết hợp với oxy. Hãy lấy C-4 làm ví dụ. Khi được đánh lửa bằng ngòi nổ, nó sẽ đốt cháy và giải phóng nhiều khí với một lực lớn.

Những luồng khí này nhấn chìm không gian xung quanh trong tích tắc và phát nổ, trong một vụ nổ đủ mạnh, nó có thể thổi bay người, cây cối, ô tô và mọi thứ khác trên đường đi của nó.

Vì vậy, bạn có thể chạy nhanh hơn một vụ nổ trong cuộc sống thực không? Câu trả lời là không! Nhưng nó cũng có thể phụ thuộc vào khoảng cách của bạn với vụ nổ và tốc độ bạn chạy. Trong trường hợp nổ C-4, khí được giải phóng với tốc độ đặc biệt 26.400 feet/ giây (khoảng 8km/s), và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. Do đó, nếu bạn ở khoảng cách với các vụ nổ như những nhân vật chính trong các bộ phim hành động, chắc chắn bạn sẽ không thể chạy thoát được.

3. Chỉ mất vài giây để hạ gục ai đó bằng một chiếc giẻ tẩm chloroform

Giẻ tẩm chloroform là một vũ khí phổ biến được sử dụng trong các bộ phim Hollywood, và chức năng của nó chính là khiến cho mục tiêu bị bất tỉnh hay đánh gục một người theo cách không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Một miếng vải tẩm chloroform được đắp lên miệng ai đó, và người đó bất tỉnh trong vài giây. Trong thực tế, mọi thứ diễn ra theo chiều ngược lại. Các nhà khoa học ước tính rằng gần như không thể làm mất khả năng phản kháng của một người nào đó theo cách này.

Trên thực thế, chloroform có thể được sử dụng để đánh bất tỉnh mọi người, nhưng sẽ phải mất ít nhất năm phút kể từ khi hít chất này trực tiếp từ những tấm vải.

4. Chốt của một quả lựu đạn có thể được kéo ra bằng miệng

Chúng ta chắc hẳn đã từng thấy cảnh này trong nhiều bộ phim, nhân vật chính rút ra một quả lựu đạn, sau đó dùng răng rút chốt của nó và ném vào những kẻ thù đang tràn về phía mình. Tuy nhiên, những điều kỳ lạ như vậy chỉ xảy ra trong phim vì chúng hầu như không thể xảy ra trong đời thực.

Mặc dù kiểu dáng của các loại lựu đạn khác nhau, nhưng nó là vũ khí sát thương cao, không phải là trò đùa để kéo chốt lựu đạn bằng răng. Khi sử dụng lựu đạn cầm tay, những người lính cần phải sử dụng cách cầm và kỹ thuật thích hợp để làm cho nó hoạt động. Hơn nữa, tùy thuộc vào kiểu lựu đạn, lực kéo cần thiết để lấy chốt ra có thể khác nhau.

Ví dụ, lựu đạn F1 của Nga cần 17 pound (gần 8kg) lực để kéo chốt. Lựu đạn M67 tiêu chuẩn của Mỹ có trọng lượng khoảng 7-11 pound (3 - 5kg). Do đó, bạn có thể dùng tay để kéo chốt lựu đạn, còn dùng răng thì quá nguy hiểm đối với tính mạng của người sử dụng. nên ở ngoài đời thực, không ai làm như thế cả.

5. Bạn sẽ bị nhấn chìm nếu rơi vào bên trong một ngọn núi lửa

Đối với những ai đã xem Lord of the Rings: Return of the King, chắc hẳn vẫn còn nhớ những cảnh quay cuối cùng của Gollum, hắn ta mải chạy theo chiếc nhẫn và bị nhấn chìm trong hố dung nham đang sủi bọt.

Tuy nhiên, việc một người bị rơi xuống hố dung nham hoàn toàn không giống với những gì được thể hiện trong bộ phim này. Các chuyên gia nói rằng dung nham nóng chảy không giống như nước, vì vậy nó không hoạt động giống như cách một người bị rơi xuống nước.

Trên thực tế, dung nham đặc hơn nước gấp ba lần. Trong khi đó, cơ thể của chúng ta có phần lớn là nước, do đó dung nham sở hữu khối lượng riêng lớn hơn cơ thể của con người. Theo quy luật vật lý, một con người sẽ nổi trên bề mặt dung nham nóng chảy và không chìm.