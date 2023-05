Những chung cư dưới 3 tỷ đồng tại TP.HCM không thể bỏ qua

(VTC News) -

Chung cư Safira Khang Điền

Chung cư Safira Khang Điền nằm trên đường Võ Chí Công, thuộc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức (TP.HCM). Công ty CPĐT và kinh doanh nhà Khang Điền là chủ đầu tư của dự án này.

Chung cư Safira Khang Điền được xây dựng trên khu đất rộng 2,7ha, với quy mô 4 block cao 22 tầng. Safira Khang Điền còn cung ứng cho thị trường khoảng 1.570 căn hộ với diện tích đa dạng 50 - 89m2 với thiết kế 1-3 phòng ngủ.

Safira Khang Điền có các tiện ích: công viên (khoảng 6.500 m2), hồ bơi (khoảng 1.000 m2), minimart (khoảng 650 m2), khu tập gym (khoảng 400 m2); phòng sinh hoạt cộng đồng (khoảng 950 m2), nhà trẻ (khoảng 1.450 m2)…

Giá bán hiện tại của chung cư này khoảng 30 - 37 triệu đồng/m2, tương đương 1,7 tỷ đến 2,95 tỷ đồng/căn.

Chung cư Lavita Garden

Chung cư Lavita Garden tọa lạc tại Đường số 3, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức (TP.HCM).

Chung cư Lavita Garden nằm sát ngã tư Bình Thái, kết nối với Xa lộ Hà Nội, Đại lộ Phạm Văn Đồng trong vòng 4km, nằm gần ga số 10, tuyến Metro Suối Tiên - Bến Thành, ngoài ra còn gần các tuyến xe buýt nội thành TP.HCM.

Tiện ích ngoại khu chung cư Lavita Garden gồm: siêu thị Metro An Phú, trường quốc tế BIS, làng Đại học Thủ Đức, khu công nghệ cao Quận 9… và các nhà hàng, quán ăn, tạp hóa nhỏ.

Tiện ích nội khu tại Lavita Garden có: hồ bơi tràn bờ, nhà hàng, quán cafe, phòng gym, spa chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, công viên nội khu, phòng thể dục thể thao đa năng, khu sinh hoạt cộng đồng, hệ thống camera, an ninh 24/24.

Chung cư có các diện tích căn hộ: 51m2 - 61m² - 64m² - 68m² - 71m². Giá bán hiện tại từ 37 - 45 triệu đồng/m2 nên phần lớn giá căn hộ ở đây tương đương dưới 3 tỷ đồng/căn.

Chung cư Him Lam Phú An

Chung cư Him Lam Phú An nằm trên đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, Quận 9 (TP.HCM).

Từ đây có thể dễ dàng kết nối với tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trạm số 8,9. Chính vì vậy, việc di chuyển của cư dân sinh sống tại đây sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dự án chung cư Him Lam Phú An được bao bọc bởi khu dân cư sầm uất. Dự án có 4 tháp A, B, C và D với số tầng lên đến 17 tầng.

Là một trong những dự án chung cư giá rẻ, Him Lam Phú An cung cấp cho thị trường 1.092 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại TP.HCM.

Giá bán hiện tại của dự án này từ 20 - 30 triệu đồng/m2.

Chung cư The Peak Garden

The Peak Garden cũng là dự án thuộc phân khúc chung cư dưới 3 tỷ đồng ở TP.HCM.

Dự án tọa lạc trên khu đất ngay ngã 4 đường Nguyễn Lương Bằng và Phạm Hữu Lầu, Quận 7, TP.HCM. Trong vòng bán kính 4km từ vị trí của dự án The Peak Garden có trường quốc tế Canada, trường Nam Sài Gòn, Crescent Mall, bệnh viện FV…

Về quy mô, chung cư The Peak Garden gồm 2 block cao 26 tầng với 900 căn hộ bao gồm cả officetel và khu thấp tầng với 111 căn nhà phố cùng biệt thự, liền kề.

Tiện ích tại The Peak Garden bao gồm hồ điều hòa, công viên rộng 11ha, vườn nhiệt đới cùng với 39 tiện ích xung quanh hồ. Các tiện ích khác có thể kể đến như hồ tắm Onsen, Jacuzzi, phòng gym, siêu thị, nhà hàng tại 4 tầng trung tâm thương mại, hồ bơi…

Dự án hiện có giá bán từ 37 triệu đồng/m2 với căn hộ diện tích 48m2, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng/căn.

Ngọc Vy (tổng hợp)