Điểm danh những chung cư có nhiều tiện ích, được lòng khách hàng

(VTC News) -

Dưới đây là một số trong nhiều khu chung cư có nhiều tiện ích được khách hàng đánh giá cao tại Hà Nội và TP.HCM.

Vinhomes Liễu Giai: 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chung cư nằm tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thủ đô, kết nối với các tuyến đường chính của các khu trung tâm thương mại, trường học hay công viên như: Hồ Tây (1,5 km); tòa nhà Lotte Center (50m); công viên Thủ Lệ (300m); Đại học Ngoại thương (1km)...

Vinhomes Liễu Giai đáp ứng được tiêu chí là tích hợp trọn vẹn và toàn diện nhu cầu của cư dân như: Khu sinh hoạt cộng đồng, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, trường tiểu học liên cấp Vinschool, khu vui chơi thể thao và rèn luyện sức khỏe.

Chung cư Lê Văn Thiêm (Goldmark Westlake): 2 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chung cư Goldmark Westlake được biết đến là dự án trọng tâm khu quy hoạch kinh tế và cơ sở hạ tầng mới của quận Thanh Xuân.

Vị trí đắc địa là ưu điểm của Goldmark Westlake khi nằm gần kề với một loạt trung tâm về kinh tế, giao thông, giáo dục và vui chơi giải trí như: Trường Tiểu học quốc tế Brendon, THPT chuyên Amsterdam, THPT Nhân Chính, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Hà Nội...

Ngoài ra, không thể không kể tới gần với các trung tâm mua sắm như Big C, Gland Plaza, Royal City... cũng như các chung cư cao cấp mới gần đó như Hapulico, Golden Land, Royal, Thăng Long Numberone.

Khách hàng luôn quan tâm đến những chung cư có nhiều tiện ích. (Ảnh minh họa: Internet)

Vinhomes Times City - Park Hill: 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vinhomes Times City nằm trong danh sách khu chung cư nhiều tiện ích bậc nhất Hà Nội khi tọa lạc ở cửa ngõ phía Đông Nam thủ đô, cách trung tâm thành phố khoảng 4 km và kết nối với cửa ngõ phía Tây vào vùng trung tâm (Ngã Tư Sở, Hà Nội).

Xung quanh chung cư có bệnh viện Bạch Mai (3,8 km); Hồ Hoàn Kiếm (4km); Đại học Kinh tế Quốc dân (3,5km); Đại học Bách khoa (4 km); Đại học Xây dựng (3,8 km); cầu Vĩnh Tuy (200m)...

Ngoài ra, nơi đây cũng có bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, thể thao, không gian xanh...thuộc quần thể Vinhomes.

Chung cư Royal City: 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đây là một trong những dự án chung cư cao cấp ở Hà Nội sầm uất nhất của Tập đoàn Vingroup.

Ngoài ra, Royal City còn sở hữu các tiện nghi hoàn hảo đáp ứng tiêu chuẩn sống mang đẳng cấp quốc tế như: Tổ hợp khách sạn cao cấp; trung tâm thương mại dưới chân tòa nhà; các loại văn phòng cho thuê; các trường học từ mẫu giáo đến trung cấp; hệ thống cảnh quan sinh thái hiện đại với các công viên, bãi xe, rạp chiếu phim, khu thể thao, công viên.

Vincom Center: đường Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM.

Với ba mặt tiền, Vincom Center là dự án đắc địa nhất quận 1 TP.HCM. Nơi đây có thể kết nối với rất nhiều điểm giao thông quan trọng của TP.HCM. Vincom Center được xây dựng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sống, làm việc, mua sắm và thư giãn cho cư dân.

Vincom Center sở hữu một không gian xanh, tiết kiệm năng lượng. Đây là dự án được thiết kế và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kiến trúc xanh của thế giới. Vincom Center Đồng Khởi xây dựng và sử dụng kính Low-E cho tất cả các khu vực sử dụng kính trong tòa nhà cùng với đó là các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng như: hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý nước không gây ô nhiễm môi trường, hệ thống thông gió, điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng, hệ thống điều khiển thông minh...

Tất cả đều đảm bảo một không gian trong lành và tiện nghi dành đến cho cư dân.

Masteri Thảo Điền: Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức

Với vị trí này, Masteri Thảo Điền vị trí có tầm nhìn xa toàn thành phố.

Chung cư có nhiều tiện ích là lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng (Ảnh minh hoạ).

Masteri Thảo Điền kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông hiện đại và phát triển cả TP.HCM như: nhà ga An Phú, quận 1, quận 7, khu đô thị mới Thủ Thiêm, sân bay Tân Sơn Nhất, sông Sài Gòn và các quận lân cận.

Chung cư sở hữu tiện ích nội khu hiện đại và đa dạng: Không gian xanh, hồ cảnh quan, lối vào sảnh, hồ bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, siêu thị mini, sảnh lễ tân, khu trẻ em, nhà chơi trẻ em, phòng tập gym, thư viện, khu BBQ, khu sân vườn, sân tập thể thao ngoài trời, lối đi dạo...

The One Saigon: Gần chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Đây là dự án chung cư phức hợp nằm ngay trung tâm quận 1, TP.HCM. Quận 1 vốn được coi là một trong những trung tâm tài chính ngân hàng, trung tâm kinh tế phát triển mạnh của thành phố.

Cùng với đó The One Saigon còn mang đến một không gian đón nắng và gió tự nhiên từ con sông uốn khúc ở phía Đông, chợ Bến Thành và công viên 23/9.

Ngoài ra, The One Saigon còn tận hưởng những tiện ích ngoại khu từ khu phố tây Bùi Viện, bến tàu, đường hầm và các cây cầu qua sông, nhà ga Metro trung tâm, nhà hát thành phố... Cư dân sinh sống tại The One Saigon dễ dàng hơn khi di chuyển đến các điểm giải trí, nơi làm việc.

The One Saigon được đầu tư tiện ích hiện đại khép kín trong khuôn viên dự án: trung tâm mua sắm, trường học, khu ẩm thực, hồ bơi, bệnh viện, phòng tập gym, bar...

PHẠM DUY ( TỔNG HỢP)