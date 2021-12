Những cải tiến sẽ thay đổi hoàn toàn MacBook Air 2022

MacBook Air M2 được cho là cùng thiết kế màn hình với MacBook Pro, nhưng với viền mỏng, nhẹ hơn đáng kể và nhiều khả năng sẽ có phần tai thỏ như trên MacBook Pro.

Apple muốn làm cho các viền càng nhỏ càng tốt giúp tạo ra nhiều không gian màn hình hơn, thanh menu sẽ nằm ngoài tầm nhìn khu vực “đang làm việc”. Đây là sẽ một tính năng khác biệt giúp nhận dạng Apple khác biệt với các thương hiệu khác

Bàn phím màu trắng nhạt giống như viền máy, khả năng có thêm các màu khác, cùng bảng màu với iMac. Với viền màu trắng dự đoán khó bán hơn trên thị trường, nhưng sẽ mang lại cho MacBook Air một đặc điểm và bản sắc riêng không giống bất kỳ máy tính xách tay nào.

Kiểu dáng lần này được đánh là một trong những thiết kế xuất sắc, phá vỡ khuôn mẫu đã sử dụng nhiều năm, là sự kết hợp hoàn hảo của MacBook Pro và iMac

Chip M2 mang lại hiệu suất cao hơn

MacBook Air 2022 là dòng Mac đầu tiên được trang bị vi xử lý M2. Theo Bloomberg, M2 sẽ có tám lõi CPU giống như M1. Tuy nhiên, M2 có thể dựa trên cấu trúc hệ thống trên một vi mạch (SOC) A15 của Apple trong iPhone 13 khiến hiệu suất lõi đơn tăng khoảng 10% so với M1 và hiệu suất CPU đa nhân tăng 20%. iPhone 13 và iPhone 13 Pro đều sử dụng chip A15, nhưng có sự khác biệt về hiệu suất, chip A15 trên iPhone 13 Pro có tốc độ xử lý nhanh hơn từ 40 đến 50% so với chip A14 của iPhone 12 (chip M1 dựa trên), bộ xử lý đồ họa (GPU) cũng mạnh hơn 25% so với các mẫu iPhone 13 thông thường với GPU 4 lõi.

Đây được xem là một bước nhảy vượt bậc so với các bộ vi xử lý Intel mà Apple từng sử dụng trước đó.

Các chip của Apple sử dụng ít năng lượng hơn so với chip của Intel, vì vậy không tạo ra nhiều nhiệt. Do MacBook Air có thiết kế không quạt tản nhiệt, khi nhiệt độ bắt đầu tăng lên, chip sẽ giảm hiệu suất của nó để duy trì nhiệt độ thích hợp.

Một điểm khác biệt chính là M2 được cho là sẽ có 10 nhân đồ họa, nhiều hơn M1 hai nhân. Đây có thể được xem là sự cải thiện đáng kể.

Màn hình Mini-LED cực lớn

Apple lần đầu tiên sử dụng đèn Mini-LED trên iPad Pro và sau đó nó đã được sử dụng trên MacBook Pro. Đèn LED được sử dụng trong MacBook giúp màn hình sáng rõ, ít ánh sáng bị tràn và dải màu động tốt hơn.

Màn hình Mini-LED của MacBook Pro mới có độ sáng duy trì 1.000 nits (tối đa 1.600) và tỷ lệ tương phản 1000000:1 - một điểm ảnh khi sáng nhất sẽ có độ sáng gấp một triệu lần so với điểm ảnh đó khi ở mức tối nhất. Đó là một bước nhảy đáng kể so với độ sáng 400 nits và tỷ lệ tương phản thấp hơn nhiều so với trước đó.

Tuy nhiên, màn hình Mini-LED của MacBook Air sẽ thiếu một tính năng chính ProMotion có trong MacBook Pro. Tính năng cho phép Mac điều chỉnh tốc độ làm mới (refresh) màn hình lên tới 120Hz, giúp việc cuộn ảnh, phát video mượt mà hơn. Tuy không có tính năng này nhưng màn hình của MacBook Air 2022 vẫn được đánh giá là một sự phát triển so với màn hình hiện tại.

Camera FaceTime 1080p

Apple gắn bó với camera FaceTime 720p suốt thời gian dài, nhưng sau đó đã nâng cấp camera FaceTime lên phiên bản 1080p trong iMac 24 inch và MacBook Pro mới. Sắp tới, nó sẽ xuất hiện trong MacBook Air, giúp hình ảnh sắc nét hơn trong điều kiện thiếu sáng và tạo ra hình ảnh tổng thể tốt hơn nhiều.

MagSafe trở lại

MagSafe là một đầu nối từ tính có thể ngắt kết nối nếu dây được kéo mạnh. Ví dụ, nếu ai đó vấp phải dây, nó sẽ rút ra khỏi ổ cắm mà không làm hỏng đầu nối hoặc ổ cắm máy tính, tránh được tình trạng máy tính bị lôi đi khỏi vị trí đặt, gây hư hỏng thiết bị. Apple đã giới thiệu tính năng này trên MacBook nhưng quyết định ngừng cung cấp vào năm 2016.

Hiện chưa có bất kỳ tin đồn nào về thời lượng pin, nhưng theo dự đoán sẽ kéo dài khoảng 18 giờ. Nó cũng có thể có sạc nhanh thông qua MagSafe và sạc thông thường bằng cổng Thunderbolt.