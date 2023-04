Những cái tên hay, mang ý nghĩa cầu bình an, may mắn cho bé gái

(VTC News) -

Khi con cái chào đời, bố mẹ nào cũng muốn đặt cho con những cái tên đẹp và ý nghĩa nhất. Nếu bạn sắp có em bé trong năm 2023 này thì hãy tham khảo những cái tên hay, mang nhiều ý nghĩa tốt lành dành cho các bé gái dưới đây nhé.

Bảo Vy: Mong cuộc đời con có nhiều vinh hoa, phú quý, tốt lành

Cát Tường: Con luôn luôn may mắn

Gia Hân: Con là cô gái luôn hân hoan, vui vẻ, may mắn, hạnh phúc suốt cả cuộc đời

Khánh Ngân: Con là cô gái có cuộc đời luôn sung túc, vui vẻ

An Ngọc: Con sẽ luôn may mắn, bình an, được che chở, bảo vệ

Kim Ngân: Cuộc sống của con sau này sẽ sung túc, ấm no

Vân Khánh: Ánh mây của hạnh phúc, vui vẻ, an nhàn

Cát Anh: Con luôn vui vẻ, yêu đời và là may mắn của gia đình

Cẩm Anh: Cô gái đẹp, luôn rực rỡ, tỏa sáng, tràn đầy năng lượng, yêu đời

Quỳnh Anh: Cô gái thông minh, may mắn, xinh đẹp

Thiên Bình: Dù con đi đâu cũng gặp may mắn, bình an, thuận lợi

Hiền Châu: Cô gái thánh thiện, tốt bụng, luôn hạnh phúc, tràn đầy năng lượng

Anh Ngọc: cô gái xinh đẹp, thông minh, tinh anh

Khi con cái chào đời, bố mẹ nào cũng muốn đặt cho con những cái tên đẹp và ý nghĩa nhất. (Ảnh minh họa)

Tên con gái hay với mong muốn con đạt nhiều thành công trong cuộc sống:

Tuyết Lan: Con gái mang vẻ đẹp tinh tế, thanh tú như loài hoa lan nhưng là lan mọc trên tuyết thì lại càng “xuất chúng”

Tuệ Nhi: Bé là cô gái thông minh, hiểu biết

Tuệ Mẫn: Cái tên gợi nên ý nghĩa sắc sảo, thông minh, sáng suốt

Tú Uyên: Con là cô gái vừa xinh đẹp, thanh tú lại học rộng, có hiểu biết

An Chi: Xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn

Hải Yến: Xinh đẹp, tự do, luôn lạc quan

Thảo Phương: Cô gái mạnh mẽ, giỏi giang, tự lập, vượt qua mọi khó khăn

Hương Tràm: Cô gái mạnh mẽ, dám đối mặt với khó khăn, vượt qua bão táp, tỏa hương thơm cho đời, gặt hái được nhiều thành công

Tên con gái hay, thể hiện sự sang trọng, quý phái:

Ngọc Trâm: Cây trâm bằng ngọc, một cái tên gắn đầy nữ tính

Quỳnh Chi: Xinh đẹp và mĩ miều như cành hoa quỳnh

Quỳnh Hương: Giống như mùi hương thoảng của hoa quỳnh, cái tên có sự lãng mạn, thuần khiết, duyên dáng

Thu Nguyệt: Là ánh trăng mùa thu, vừa sáng lại vừa tròn đầy nhất, một vẻ đẹp dịu dàng

Thanh Vân: Con dịu dàng, đẹp đẽ như một áng mây trong xanh

Thanh Trúc: Cây trúc xanh, biểu tượng cho sự trong sáng, trẻ trung, đầy sức sống

Tố Như: Xinh đẹp, đài các, hiểu biết

Bảo Thanh: Con là bảo bối, niềm tự hào của bố mẹ

Diễm My: Cái tên thể hiện vẻ đẹp kiều diễm và có sức hấp dẫn vô cùng

