Những cái tên cho bé trai có chữ lót là Trường cực lạ và hiếm

Bạn đang tìm những cái tên đẹp để đặt cho con trai, để tránh gặp phải những sai lầm đáng tiếc hãy lưu ý một số nguyên tắc sau:

- Đặt tên bé trai nên tránh trùng tên với người lớn tuổi trong dòng họ: cha mẹ không đặt tên hay cho con trai trùng với tên của người thân trong gia đình, dòng họ (tổ tiên, ông bà, họ hàng…). Bởi theo phong tục, nếu đặt tên trùng với tên tổ tiên sẽ bị coi là “phạm húy”, không tôn trọng người lớn tuổi.

- Ý nghĩa tên con: không đặt tên con trai bằng các từ vô nghĩa, mang ý nghĩa tiêu cực, xui xẻo sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của con sau này.

- Đặt tên con theo luật bằng trắc: tên đẹp cần có sự áp dụng hài hòa giữa thanh bằng (dấu huyền, thanh ngang) và thanh trắc (sắc, hỏi, ngã, nặng). Điều này giúp khi đọc lên các tiếng trong tên sẽ có sự du dương chứ không quá trầm hay trúc trắc.

Tên cho bé trai có chữ lót là Trường vô cùng hiếm. (Ảnh minh họa)

Những cái tên có chữ lót là Trường

Trường Phúc: Phúc đức của dòng họ sẽ trường tồn

Trường An: Ba mẹ mong con có một cuộc sống bình an, may mắn và hạnh phúc

Trường Sơn: Con là dải núi hùng vĩ, trường thành của đất nước

Trường Kỳ: là người kiên cường, không khuất phục

Trường Long: con sẽ có cuộc sống sung sướng, may mắn, thịnh vượng cả đời

Trường Nam: ý chí kiên cường, có lập trường bền vững, dù có khó khăn hay vấp ngã cũng có thể đứng vững

Trường Nhân: mong con ý chí kiên định, mạnh mẽ, có tấm lòng nhân hậu, vị tha

Trường Phát: con sẽ có cuộc sống sung sướng, thịnh vượng, vươn xa và giàu có

Trường Phu: người đàn ông có khí phách trong xã hội

Trường Sinh: sống lâu, sống mãi

Trường Thành: con sẽ là một người mạnh mẽ, vững chãi

Trường Thịnh: con như ánh sáng mặt trời rực rỡ, có cuộc sống thịnh vượng, tươi tốt, phồn vinh

Trường Vinh: mong con sẽ mạnh mẽ, kiên cường, cuộc sống vinh hoa, phú quý

Trường Vũ: kiên trì với ước mơ, hoài bão của mình và không bao giờ bỏ cuộc

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

KHÔI NGUYÊN (Tổng hợp)