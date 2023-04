Gợi ý tên 4 chữ mang lại may mắn, bình an cho bé gái họ Lê

(VTC News) -

Một cái tên đẹp, hay, ý nghĩa sẽ đồng hành với bé yêu hết cả cuộc đời. Vì vậy việc đặt tên cho bé luôn được bố mẹ cân nhắc kỹ lưỡng. Vậy đối với con gái họ Lê thì bố mẹ đặt tên gì hay, mang lại ý nghĩa may mắn, bình an nhất?. Hãy cùng chúng tôi tham khảo những cái tên dưới đây:

Lê Diệp Đan Khánh: là cành vàng lá ngọc của cả gia đình, luôn được mọi người yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất

Lê Đỗ Khánh Chi: Hy vọng cô con gái bé nhỏ của bố mẹ sẽ có cuộc sống vui vẻ, đầy ắp tiếng cười

Lê Hoàng Quế Chi: Mong con lớn lên bình an, hạnh phúc, có ý chí và sự nỗ lực trong cuộc sống

Lê Nguyệt Vân Ái: con sẽ là một cô gái nhẹ nhàng, đầy lòng nhân ái, thương người và bao dung nên sẽ gặp nhiều may mắn và điều tốt lành

Lê Trúc Huyền Linh: là cô gái đầy sự mạnh mẽ, cá tính và luôn vui tươi, năng động sẽ gặp những điều kì diệu trong cuộc sống

Lê Thùy Thư Ánh: một cô gái đầy sự tinh tế, tính cách nhẹ nhàng thùy mị ở bên trong nhưng bên ngoài lại năng động, hoạt bát

Một cái tên đẹp, hay, ý nghĩa sẽ đồng hành với bé yêu hết cả cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Lê Hạ Nhật Duyên: con là một cô gái duyên dáng, hướng nội và có vẻ ngoài cuốn hút, thu hút mọi người

Lê Kiều Nguyệt Hồng: là một cô gái hồn nhiên, trong sáng, có hồng phúc về sau này

Lê My Phương Khuê: con là cô gái sẽ có cuộc sống vàng son, tiểu thư đài cát và gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi cả về tình duyên và cuộc sống

Lê Duyên Hồng Hạnh: người con gái có sự đức hạnh, nhiều nhân duyên và có cuộc sống màu hồng, hạnh phúc

Lê Phương Như Cát: con sẽ luôn xinh đẹp, nhẹ nhàng và tươi tắn như những bông hoa và gặp may mắn điều tốt đẹp về sau này

Lê Thục Khánh An: Cuộc sống của con luôn an nhiên, bình an như cái tên của con yêu. Sau này con sẽ có nhiều điều hạnh phúc và may mắn

Lê Nguyễn Gia Hân: Mong con trở thành niềm hân hoan cho cả gia đình

Một số lưu ý quan trọng bố mẹ cần phải ghi nhớ khi đặt tên con gái họ Lê:

Tránh đặt tên trùng với người lớn tuổi trong nhà, tổ tiên đã mất khiến con phạm húy.

Tên nên đặt mang theo những ý nghĩa hay, tốt cho vận mệnh của con.

Hạn chế đặt những cái tên quá phổ biến.

Tên con gái nên mềm mại thể hiện được sự dịu dàng, nữ tính của các bé, tránh đặt tên quá nam tính.

Có thể kế hợp họ Lê với tên đệm là họ mẹ để gia tăng ý nghĩa cho tên và tình cảm gia đình.

