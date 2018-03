Những bộ phim đoạt giải Oscar nhất định phải xem tại Clip TV

(VTC News) - Trước thềm lễ trao giải Oscar lần thứ 90 được diễn ra sáng 5/3 (theo giờ Việt Nam), cùng điểm lại 10 tác phẩm điện ảnh có mặt trên Clip TV từng càn quét giải thưởng điện ảnh danh giá này trên dưới 10 hạng mục quan trọng.

Titanic

Chuyện phim kể về mối tình lãng mạn đầy mê hoặc giữa anh chàng họa sĩ nghèo và một cô gái quý tộc. Nhưng cuộc gặp mặt lại vô cùng nghiệt ngã, khi con tàu họ đang đi gặp tai nạn. Tuy cuộc sống ngắn ngủi nhưng Jack để lại cho Rose một tình yêu vĩnh cửu trong trái tim nàng. Phim được đề cử 14 giải Oscar và chiến thắng đến 10 hạng mục, trong đó có giải phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất.

Moulin Rouge

Nội dung phim xoay quanh chuyện tình éo le giữa cô vũ nữ nóng bỏng Satine và chàng nhà thơ tài hoa Christian. Họ gặp nhau trong một tình huống nhầm lẫn nhưng lại tự nhiên yêu nhau, để bảo vệ mối tình bí mật cả hai người trải qua nhiều sóng gió trước trở ngại của thế lực đồng tiền và quyền lực. Đến với giải Oscar, phim nhận được 8 giải thưởng danh giá bao gồm giải hình ảnh đẹp nhất, 2 giải chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế trang phục.

12 Years A Slave

Bộ phim kể về hành trình nô lệ 12 năm của Solomon, một người lẽ ra đang là nghệ sĩ violin nổi tiếng sống hạnh phúc bên vợ con ở New York. Thay vào đó, Solomon bị hai kẻ xấu đánh thuốc mê và bán anh sang đồn điền Lousiana làm nô lệ. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 81, phim nhận nhiều đề cử quan trọng và mang về giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Hugo

Cậu bé Hugo mồ côi sống ở nhà ga xe lửa đã gặp cô bạn Isabelle và bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm lời giải cho những bí ẩn xung quanh chú robot do cha mình chế tạo. Giấc mơ về điện ảnh, chiếc chìa khóa hình trái tim và người chủ cửa hàng đồ chơi kỳ lạ chính là những mắc xích quan trọng để Hugo tìm ra đáp án cho tất cả. Phim nhận 11 đề cử Oscar và thắng 5 giải Oscar bao gồm: Phim ký sự xuất sắc nhất, chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, kết hợp âm thanh hay nhất, biên tập âm thanh xuất sắc nhất và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Cuộc đời của Pi

Chuyến hành trình của Pi bắt đầu khi gia đình cậu chuyển toàn bộ vườn thú tới Canada trên một con tàu Nhật Bản. Một tai nạn bất ngờ ập đến, cuối cùng trên tàu chỉ còn lại mỗi cậu bé và con hổ Begal. Trong quá trình lênh đênh trên biển, cậu dùng kiến thức của gia đình mình để duy trì sự sống cho cả hai, qua đó những suy ngẫm trong đầu cậu bé về mối liên kết giữa người và động vật hoang dã đã trưởng thành hơn. Tại lễ trao giải Oscar 85, phim nhận đến 11 đề cử và chiến thắng với các giải: đạo diễn xuất sắc nhất (Ang Lee), nhạc phim hay nhất, quay phim xuất sắc nhất.

A Beautiful Mind

Chuyện phim xoay quanh một thần đồng tên Jonh Nash, anh được cả thế giới ngưỡng mộ. Tuy nhiên anh sớm bị mắc căn bệnh Tâm thần phân liệt hoang tưởng và buộc phải đấu tranh với nó trong sự gánh nặng đầy đau đớn, chịu đựng của người vợ Alicia và bạn bè. Phim chiến thắng 4 giải Oscar về phim hay nhất, đạo dễn xuất sắc, kịch bản chuyển thể xuất sắc và nữ diễn viên phụ xuất sắc. Ngoài ra phim nằm trong các đề cử như nam diễn viên xuất sắc, biên tập phim xuất sắc, hóa trang xuất sắc và nhạc nền phim hay nhất.

The Curious Case Of Benjamin Button

Benjamin sinh ra với hình hài một ông lão và trẻ ngược theo thời gian. Sống một cuộc đời ngược lại so với người thường, ông có một gia đình hạnh phúc nhưng cũng nhiều sóng gió chia ly, tan hợp. Cuối đời Benjamin chết khi ở hình hài một đứa trẻ trong vòng tay của người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời. Bộ phim được 13 lần đề cử Oscar và nhận 3 giải cho danh hiệu chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, hóa trang kỳ diệu nhất và kỹ xảo điện ảnh tuyệt vời nhất.

American Beauty

Bộ phim xoay quanh mọi khía cạnh tâm lý phức tạp của gia đình Lester Burnham, từ cô con gái khó tính, người bố có vỏ bọc thành công cho tới người mẹ ngộ nhận tiền bạc là tất cả. Tác phẩm chạm tới góc khuất tăm tối nhất của con người để đi đến những lý giải mang tính triết lý. Phim giành nhiều đề cử Oscar lần thứ 72 và vinh danh các hạng mục như phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và quay phim xuất sắc nhất.

Forrest Gump

Nội dung phim xoay quanh chàng khờ Forrest Gump với chỉ số IQ vỏn vẹn 75. Bối cảnh phim trải dài xuyên suốt một thời kỳ lịch sử của nước Mỹ, Forrest Gump trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú chỉ bằng sự tốt bụng và may mắn. Phim thâu tóm rất nhiều giải thưởng trong đó có 4 giải Oscar danh giá là phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Master And Commander: The Far Side Of The World

Thuyền trưởng Jack Aubrey – người chỉ huy tàu chiến của hải quân Hoàng gia Anh đã có một cuộc chiến với một trong những chiếc thuyền cừ khôi nhất của Napoleon. Cả bộ phim xoay quanh cuộc chiến đầy gian nan của Jack Aubrey và những tổn thương của các binh lính trên tàu. Tổng cộng phim nhận 10 đề cử Oscar và thắng lớn với hai giải thưởng quan trọng là phim điện ảnh xuất sắc nhất và kỹ xảo âm thanh xuất sắc nhất.

Nhã Phương