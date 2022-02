Những sản phẩm đắt khách trong ngày đầu năm mới

(VTC News) -

Muối

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là phong tục tập quán của người Việt trong năm mới. Người xưa quan niệm muối là thứ xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn. Đồng thời, vị của muối cũng tượng trưng cho sự đậm đà của tình cảm gia đình. Do đó, mua muối đầu năm là mua về sự hanh thông, nồng ấm.

Vào đêm giao thừa, sáng sớm mùng 1 Tết hoặc những ngày đầu năm mới, nhiều người thường có thói quen mua một túi muối nhỏ... với mong muốn được rước tài lộc về nhà. Giá muối những ngày này cũng đắt hơn hẳn ngày thường, nhưng không ai tính toán. Với giá từ 10.000 - 20.000 đồng, có người bán được cả trăm gói muối trong dịp đầu năm.

Bật lửa hoặc bao diêm

Ngày đầu năm, mua những thứ tạo ra lửa như bao diêm, bật lửa… được cho là may mắn vì ngọn lửa mang lại sức sống rực rỡ, ấm áp. Đặc biệt, người làm ăn thường tặng bật lửa cho đối tác như một món quà ý nghĩa.

Theo đó, bật lửa, bao diêm trở thành mặt hàng khá hút khách trong ngày đầu năm mới.

Vàng

Mua vàng lấy may dịp đầu năm là thói quen của nhiều người Việt. (Ảnh minh họa: Vietnamplus)

Mua vàng cầu may dịp đầu năm mới là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Mua vàng vừa để tích trữ tài sản vừa giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, cầu may cho cả năm được no đủ sung túc.

Do đó, cứ vào ngày vía Thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng) người dân thường xếp hàng từ sáng đến tối để mua vàng. Thậm chí, có người sợ ngày vía Thần Tài đông còn mua vàng từ sớm, ngay những ngày đầu năm mới.

Cây tài lộc

(Ảnh minh họa)

Những loại cây tài lộc như phát tài, lưỡi hổ, quân tử lan, vạn niên thanh...cũng thu hút nhiều khách hàng mua trong dịp năm mới. Bởi, theo phong tục xưa, mua lộc đầu xuân thường mang ý nghĩa rước tài lộc, may mắn vào nhà trong cả năm.

Xin chữ, câu đối

Đầu xuân năm mới, mua giấy xin chữ hay câu đối là việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc.

(Ảnh: Zing)

Tại Hà Nội, các ngôi chùa nổi tiếng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám là những điểm đông khách xin chữ, câu đối trong những ngày đầu năm mới. Tùy từng nội dung, khách hàng phải trả một khoản tiền nhỏ để trả công, phí giấy mực cho ông đồ. Tuy nhiên, ai cũng vui vẻ vì để mua sự may mắn về nhà thì khoản chi phí đó không đáng phải đắn đo.

Mua gốm

Đồ gốm không chỉ dùng để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà của bạn chúng còn có ý nghĩa phong thủy, giúp cân bằng, tăng cường sinh khí cho ngôi nhà.

Vào đầu năm, người làm kinh doanh thường mua một món đồ bằng gốm để lấy may.

Vé số

(Ảnh minh họa)

Mua vé xổ số đầu năm là một trong những hành động cầu may của nhiều người. Chỉ có giá vài nghìn đồng, những tờ vé số là cách để thử vận đầu năm. Tuy vậy, người dân thường xuyên được khuyến cáo không nên sa đà vào thói quen này, chỉ coi như đây là phong tục vui vẻ, cầu may nhân dịp năm mới.