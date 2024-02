Nhóm thanh niên cướp tài sản của người nước ngoài ở Hội An

(VTC News) -

Ngày 20/2, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khống chế, bắt giữ các đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Trước đó, khoảng 14h40 ngày 17/2, Công an phường Cẩm Châu (TP Hội An) tiếp nhận tin báo của một du khách nước ngoài về việc bị hai thanh niên bịt mặt chạy xe mô tô áp sát, giật túi xách.

Theo tường trình của du khách, khi đang đi xe đạp trên đường Cửa Đại, hướng từ cầu Phước Trạch lên phố cổ, đến khu vực cách ngã tư Lê Thánh Tông - Cửa Đại 200 mét thì du khách này bị cướp túi xách, bên trong có chứa 2 điện thoại Iphone, 1 Ipad, 2 mắt kính, 2 máy đọc sách điện tử, tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Nhóm thanh niên liên quan vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. (Ảnh: C.A)

Từ các thông tin do bị hại cung cấp, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hội An nhanh chóng phối hợp với Công an các xã, phường và các địa phương lân cận truy nóng đối tượng.

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xâu chuỗi dữ liệu thu thập được, Công an TP Hội An xác định 2 kẻ gây ra vụ cướp trên là Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo (SN 2005, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và Võ Ngọc Phước (SN 2006, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên).

Trưa 18/2, khi phát hiện hai đối tượng xuất hiện tại địa bàn thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, các tổ trinh sát đã khống chế, đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, sau khi thực hiện hành vi cướp giật, đã lấy chiếc Ipad và tiền mặt trong ví. Các tài sản còn lại thì để nguyên trong túi xách và vứt bỏ tại khu vực bờ sông thuộc khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An. Tiếp đến, Bảo và Phước đưa chiếc Ipad cho bạn là Hứa Trần Đại Vỹ (SN 2005, trú huyện Duy Xuyên) mang đi tiêu thụ.

Hiện, Công an TP Hội An đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc.