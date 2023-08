Nhóm côn đồ nổ súng, chém người gây rúng động TP Hội An lĩnh gần 50 năm tù

(VTC News) -

Ngày 12/8, tại khu thiết chế văn hóa khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án “Giết người, cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

4 kẻ liên quan vụ nổ súng, chém người gây rúng động ở Hội An bị đưa ra xét xử. (Ảnh: C.A).

Theo cáo trạng, nhóm của Trần Xuân Vũ (22 tuổi, trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk; tạm trú khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) phát sinh mâu thuẫn với nhóm của N.V.H. (trú khối Trường Lệ).

Khoảng 14h50 ngày 9/5/2022, tại quán bê thui B.D. (đường Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu), khi N.V.H. đang ngồi nhậu với 3 người bạn, trong đó có P.N.V.H. (trú phường Cẩm An, TP Hội An), thì bị Trần Xuân Vũ cùng Trần Thế Minh (26 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An) cầm kiếm xông vào chém khiến N.V.H. bị đứt ngón tay giữa ở bàn tay phải.

Sau khi chém xong, Vũ, Minh bỏ chạy về nhà lấy súng và được Phạm Viết Cương (29 tuổi, trú phường Cẩm Châu) chở quay trở lại hiện trường.

Tại đây, Vũ dùng súng tự chế bắn 2 phát đạn vào anh P.N.V.H. khiến nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối. Tang vật thu được tại hiện trường gồm 1 cây kiếm tự chế dạng kiếm Nhật dài khoảng 1,2 m, 1 vỏ đạn bằng đồng.

Sau khi gây án, Trần Xuân Vũ chạy xe máy chở theo Lý Hậu Hiếu (22 tuổi, trú khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An) tẩu thoát. Vài ngày sau, cả hai chủ động ra đầu thú.

Tại phiên tòa lưu động, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Vũ 20 năm tù với các tội danh Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Trần Thế Minh 15 năm tù về tội Giết người, Cố ý gây thương tích; Phạm Viết Cương 9 năm tù về tội Giết người; Lý Hậu Hiếu 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

THANH BA