Nhiều trường ở TP.HCM mong học sinh các khối lớp khác sớm đi học trở lại

(VTC News) -

Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) cho biết, vừa qua nhà trường cho lấy ý kiến phụ huynh khối 6, 7, 8 về việc cho các em các khối lớp này trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, khối 6 có tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con trở lại trường thấp nhất, khoảng 30%.

“Hầu như họ không đồng tình cho con đi học lại. Nguyên nhân là các em còn nhỏ, nên ý thức thực hiện an toàn phòng dịch khó hơn các khối khác, thứ hai là các em chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên phụ huynh không an tâm khi cho con đến trường”, thầy Khoa cho biết.

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh.

Còn khối 7, 8 có tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường hơn 50%. Tỷ lệ này cao hơn khối lớp 6, cho thấy phụ huynh hai khối này cũng mong muốn cho con đi học trực tiếp.

“Cho khối 6, 7, 8 đi học trở lại là mong muốn chung của các trường cũng như nhiều phụ huynh vì các em đến trường được dạy dỗ và trao đổi bài vở với bạn bè sẽ tốt hơn học trực tuyến tại nhà”, thầy Khoa nói.

Thầy Khoa nhận định, đi học trực tiếp là mong muốn chung, nhưng phải thỏa mãn việc đảm bảo an toàn trong phòng dịch cho các em và được sự đồng tình của phụ huynh thì các trường mới có cơ sở để triển khai.

Nói về lo ngại F0 tăng trong trường học sau 1 tuần học trực tiếp, liệu khối 6, 7, 8 trở lại trường có an toàn, thầy Khoa cho hay, nhà trường có quy trình xử lý rất gọn gàng, an toàn, đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM ban hành trước đó.

Nếu lớp học có F0 sẽ chuyển sang phòng cách ly tạm thời, sau đó báo cho y tế phường và quận xuống xử lý theo hướng dẫn.

Theo đánh giá của cơ quan y tế, F0 sẽ về nhà cách ly hoặc phối hợp với phụ huynh để đưa ra hướng xử lý. Thông thường nếu F0 không triệu chứng, các em sẽ cách ly tại nhà. Các em còn lại trong lớp có F0 chuyển sang phòng học khác, phòng đang học sẽ được khử khuẩn ngay.

“Sơ đồ ngồi của các em đã được chuẩn bị sẵn, các em ngồi gần F0 sẽ được theo dõi sát, test nhanh. Học sinh vẫn học bình thường nhưng tuân thủ 5K, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Nói chung, nếu có F0 xảy ra trong nhà trường đã có quy trình xử lý F0 của Sở Y tế hướng dẫn, đủ các bước để đảm bảo an toàn nhất trong trường học. Do đó các khối khác trở lại học cũng cứ yên tâm”, thầy Khoa cho hay.

Học sinh TP.HCM trở lại học trực tiếp ngày 13/12. (Ảnh minh họa).

Tại Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (quận 7), thầy Nguyễn Đức Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện trường chưa thực hiện khảo sát lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh khối lớp 6, 7, 8 đi học lại do chờ chỉ đạo của UBND thành phố và Sở GD&ĐT TP.HCM. Tuy nhiên, nhà trường cũng mong muốn cho học sinh khối 6, 7, 8 đến trường học trực tiếp.

“Giống như nhiều trường khác, nhà trường rất mong muốn cho học sinh khối 6, 7, 8 đi học lại. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào chỉ đạo của thành phố và lấy ý kiến phụ huynh”, thầy Dũng nói.

Về quy trình xử lý F0 và phòng dịch trong trường học, thầy Dũng cho hay, theo quy trình sẵn có mà Sở Y tế đã hướng dẫn trước đó, nhà trường sẽ phối hợp với y tế điạ phương xử lý các tình huống ca F0 trong lớp (nếu có), ca nghi nhiễm đảm bảo an toàn trong trường học. Do quy trình xử lý F0 và an toàn phòng dịch trường học có sẵn nên tạo sự yên tâm cho học sinh, giáo viên cũng như phụ huynh hiện tại.

Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (quận 1) cho hay, sau một tuần tổ chức cho học sinh lớp 12 học trực tiếp trở lại, tỷ lệ học sinh đến trường tăng lên từng ngày và đến nay gần như 100% học sinh đã đến trường. Trong khi trước đó, kết quả khảo sát chỉ có khoảng 50% phụ huynh học sinh đồng ý cho con đi học lại.

“Sau một tuần học sinh lớp 12 đi học trở lại, nhà trường có họp phụ huynh theo hình thức trực tuyến, phụ huynh rất ủng hộ việc cho con em trở lại trường trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch của trường hiện tại”, cô Thủy nói.

Về việc cho khối lớp khác đi học lại, cô Thủy cho rằng, với sự kiểm soát dịch bệnh của thành phố, sự đầu tư của thành phố và Sở GD&ĐT cho các trường về cơ sở vật chất cũng như các phương án an toàn phòng dịch, TP.HCM có thể cho học sinh lớp 10, 11 hay các khối lớp khác đi học trở lại.

"Dĩ nhiên không chủ quan, trường phải phối hợp với phụ huynh để làm sao giáo dục, nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho các em. Đối với Trường THPT Trưng Vương làm thêm một bước, đó là giáo dục học sinh đối mặt với dịch bệnh như thế nào, nếu mắc bệnh phải như thế nào, không hoảng loạn ra sao, để bảo vệ mình và người xung quanh rồi có thể trở lại trường sớm nhất", cô Thủy nói.

Ngoài ra, cô Thủy cho biết thêm, nếu khảo sát lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh lớp 10 và 11 đi học lại, nhà trường sẽ hỏi nếu đưa con đến trường phụ huynh chưa yên tâm và mong muốn điều gì? Có được thông tin này, nhà trường giải đáp thì phụ huynh sẽ ủng hộ cho con trở lại trường hơn.