Nhiều tác phẩm truyền hình, phát thanh CAND phản ánh sát hiện thực cuộc sống

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII - 2022 có sự tham gia của 79 đoàn với gần 500 đại biểu đến từ Công an các đơn vị, địa phương và một số cơ quan báo chí như: Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội, Truyền hình Quốc hội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tạp chí kiểm sát - Viện kiểm sát nhân dân, Công ty TNHH Truyền hình Công an nhân dân...

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phát biểu tại Lễ bế mạc.

Tổng số tác phẩm dự thi tại Liên hoan lần này là 578 tác phẩm, trong đó thể loại báo chí có 154 tác phẩm dự thi; thể loại tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt có 117 tác phẩm dự thi; thể loại phát thanh có 244 tác phẩm dự thi; thể loại Chuyên mục An ninh trật tự có 63 tác phẩm dự thi. Có 81 thí sinh dự thi Phát thanh viên, Người dẫn chương trình truyền hình.

Trao giải Vàng cho các tác giả, nhóm tác giả ở nội dung Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt của Kênh ANTV.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan nhận định, các tác phẩm dự thi tại Liên hoan dù ở thể loại nào cũng bám sát hiện thực cuộc sống, nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an; phản ánh đậm nét, chân thực cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, những thành tích, chiến công, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên từng lĩnh vực công tác; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đồng thời thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của những người làm báo, phát thanh, truyền hình Công an nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho rằng vẫn còn những hạn chế nhất định như mảng đề tài về đấu tranh, phản bác còn ít tác phẩm, trong khi đây là mảng đề tài rất quan trọng và cũng là thế mạnh của lực lượng công an với nguồn tư liệu phong phú.

Trao giải Vàng cho các tác giả, nhóm tác giả ở nội dung Tác phẩm báo chí.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm tham gia Liên hoan khá đồng đều, được đầu tư công phu, sáng tạo, có chiều sâu, tính phản biện và đề xuất được các giải pháp thiết thực. Đặc biệt có tác phẩm, tác giả phải đầu tư 5 năm đeo bám nhân vật để có được hơn 20 phút phim tài liệu đặc sắc, gây ấn tượng mạnh đối với người xem. Số lượng các tác phẩm về gương người tốt việc tốt cũng tăng lên, hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, âm thanh, hình ảnh ấn tượng, chuyên nghiệp và tiếp cận được cách thể hiện của truyền thông hiện đại. Điều đó cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ làm báo phát thanh, truyền hình lực lượng công an qua mỗi kỳ liên hoan.

Liên hoan đã góp phần tạo động lực, niềm tin cho những người làm báo công an, kịp thời đề xuất các giải pháp thiết thực, tìm ra hướng phát triển mới trong thời kỳ công nghệ số; thường xuyên quan tâm và quyết tâm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu làm chủ công nghệ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân.

Trao giải Bạc cho các tác giả, nhóm tác giả ở nội dung Tác phẩm phát thanh và Chuyên mục An ninh trật tự.

Kết quả trao giải tại Lễ Bế mạc Liên hoan như sau: Chương trình chuyên mục an ninh trật tự có 6 giải Vàng, 13 giải Bạc, 25 Bằng khen; thể loại báo chí có 16 giải Vàng, 31 giải Bạc, 61 Bằng khen; thể loại tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt có 12 giải Vàng, 24 giải Bạc, 40 Bằng khen; thể loại Phát thanh có 24 giải Vàng, 49 giải Bạc, 85 Bằng khen. Phần thi Phát thanh viên, Người dẫn chương trình truyền hình có 8 giải A, 18 giải B, 25 giải C.