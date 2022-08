Hình ảnh ấn tượng bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2022

Lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022 diễn ra vào tối nay (6/8) tại TP.HCM. Với chủ đề "Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”, đã có tất cả 63 Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV. Trong số 500 tác phẩm dự thi có 203 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo.

Tại lễ bế mạc, đã có 71 tác giả, tác phẩm được trao giải Đồng; 58 tác giả, tác phẩm được trao giải Bạc và 28 tác giả, tác phẩm được trao giải Vàng.

Giải Đặc biệt thuộc về nhóm tác giả Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Dung (Phát thanh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an) ở thể loại phát thanh trực tiếp, với tác phẩm "Giữa lằn ranh sinh tử".

Nhóm tác giả Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Dung (Phát thanh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an) chia sẻ về tác phẩm "Giữa lằn ranh sinh tử". (Ảnh: Hữu Hướng)

Năm nay, các tác phẩm đi sâu phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, nhiều điển hình, nhân tố mới và cả những tác phẩm đậm chất phản biện trong đời sống xã hội, tác phẩm đấu tranh phê bình trước những sai phạm…

Tuy nhiên, dấu ấn mạnh mẽ nhất vẫn là các tác phẩm phản ánh cuộc chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19 từ Trung ương đến các địa phương.

28 tác giả, tác phẩm đoạt giải Vàng. (Ảnh: Hữu Hướng)

Các tác phẩm đoạt giải Vàng được đầu tư kỹ lưỡng về cả hình thức lẫn nội dung. (Ảnh: Hữu Hướng)

Nhóm tác giả đoạt giải Bạc. (Ảnh: Hữu Hướng)

Các tác phẩm giải Bạc được đánh giá cao ở sự gần gũi, tính thời sự cũng như tính nhân văn khi khai thác những góc cạnh đa dạng trong đời sống xã hội. (Ảnh: Hữu Hướng)

Nhóm tác giả được trao giải Đồng. (Ảnh: Hữu Hướng)

Bên cạnh đó, 28 tác giả, tác phẩm đã được trao giải Giọng vàng, với các hạng mục như "Kỹ thuật dàn dựng chương trình xuất sắc ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh trực tiếp", "Dẫn chương trình xuất sắc", "Câu chuyện truyền thanh".

Đây là điểm mới trong Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay, khi ban tổ chức quyết định tổ chức thi và trao Giải Giọng Vàng, nhằm phát hiện và tôn vinh những Phát thanh viên/người dẫn chương trình có giọng đọc, dẫn chương trình Phát thanh xuất sắc.

Các tác giả nhận giải Giọng Vàng. (Ảnh: Hữu Hướng)

Đặc biệt, lễ bế mạc còn có 3 tác phẩm viết về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương trao giải.

Đó là các tác phẩm "Xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm ở Yên Bái, nhìn từ huyện Lục Yên: Trên nóng, dưới còn nóng hơn" của tác giả Hương Giang (Đài PTTH Yên Bái), tác phẩm "Không thể im lặng" của tác giả Từ Thị Xuân Yến (Đài PTTH Quảng Ngãi), tác phẩm "Không có vùng cấm - không có ngoại lệ" của tác giả Thanh Tuyên (Đài PTTH Bình Dương).

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 phát biểu tổng kết. (Ảnh: Hữu Hướng)

Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 là ngày hội lớn, là dịp để những người làm phát thanh cả nước thể hiện tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất của người làm báo, biểu dương, tôn vinh những tác phẩm, tác giả tiêu biểu của ngành phát thanh cả nước.

Kết thúc buổi lễ, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024 diễn ra tại Thanh Hóa.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2024 được tổ chức tại Thanh Hóa. (Ảnh: Hữu Hướng)

Liên hoan Phát thanh toàn quốc là ngày hội lớn, là dịp để những người làm phát thanh cả nước thể hiện tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất của người làm báo, biểu dương, tôn vinh những tác phẩm, tác giả tiêu biểu của ngành phát thanh cả nước.

Đây cũng là cơ hội để các Đài Phát thanh - Truyền hình ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng trao đổi về những xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, đồng thời tìm ra những cách làm mới phù hợp hơn nữa với công chúng.

Những người làm phát thanh phải tự thích ứng để vượt lên chính mình, khẳng định vai trò của phát thanh trong đời sống xã hội.