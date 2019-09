Nhiều khách hàng tiếp tục tố cáo Nguyễn Thái Luyện lừa đảo

Sáng 23/9, nhiều khách hàng vẫn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM ở số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, nộp đơn trình báo bị Công ty CP Địa ốc Alibaba chiếm đoạt tiền mua đất nền dự án.

Do số nạn nhân quá đông, lượng lượng chức năng phải tăng cường cán bộ để hướng dẫn họ làm đơn, tiếp nhận đơn…

Nhiều người đến tố cáo Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ lần thứ nhất đối với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Luyện và em là Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên để thu gom, mua số lượng lớn đất nông nghiệp, giao cho cá nhân đứng tên.

Sau đó, Luyện và Lĩnh tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam để rao bán, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn khách hàng.

Nguyễn Thái Luyện.

Ngày 18/9, Công an TP.HCM bắt giữ Luyện và Lĩnh, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Luyện.

Nhà chức trách xác định, Nguyễn Thái Luyện đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án lừa đảo này. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỉ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu liên quan khác.

Công an TP.HCM cũng đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo) và hàng loạt giám đốc công ty con; tổ chức khám xét nhiều chi nhánh của Alibaba ở TP.HCM.

Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

NHÃ UYÊN - QUANG ANH