Nhân viên bảo trì ở Quảng Nam nhiễm SARS-CoV-2, từng đi chụp ảnh đám cưới

(VTC News) -

Tối 18/7, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xác nhận, ngành Y tế địa phương vừa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo ông Mười, bệnh nhân là T.T.B. (25 tuổi, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Bệnh nhân lưu trú tại 14 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân An, TP Hội An và làm nhân viên bảo trì tại 540 Hai Bà Trưng, TP Hội An.

Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (nơi T.T.B. đang điều trị).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 9/7, bệnh nhân làm việc tại 540 Hai Bà Trưng, Hội An. 18h cùng ngày, bệnh nhân tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Thúy Vi (89/3 Thanh Sơn, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sáng 11/7, bệnh nhân chụp ảnh đám hỏi tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và không bịt khẩu trang. Bệnh nhân có tiếp xúc với chủ King Studio đường Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân chụp ảnh ngoại cảnh cho V.T. (trú TP Tam Kỳ), sau đó về nhà ba mẹ ở huyện Tiên Phước rồi di chuyển đến phòng trọ ở TP Hội An.

Ngày 12/7, bệnh nhân đi làm và tiếp xúc với khách hàng khi đến nhà bảo trì. Sáng 13/7, bệnh nhân ăn sáng tại quán bánh mì trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Tân An, TP Hội An rồi đến công ty làm việc. Tối cùng ngày, bệnh nhân ăn bún tại quán Xuân Thu gần bến xe Hùng Vương, phường Cẩm Phô.

Sáng 14/7, bệnh nhân uống cà phê ở số 09 Trần Văn Dư, phường Tân An, sau đó đi ăn bún ở đường Lê Văn Hưu, phường Tân An. Chiều cùng ngày, bệnh nhân về nhà ba mẹ ở huyện Tiên Phước.

Ngày 15/7, bệnh nhân chụp ảnh cưới cho anh N.T.L. ở thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước và không bịt khẩu trang. Chiều cùng ngày, bệnh nhân về lại nhà ba mẹ và có dấu hiệu mệt, rát cổ, sốt.

Sáng 16/7, bệnh nhân di chuyển từ nhà ba mẹ xuống chỗ trọ ở Hội An và có tiếp xúc với chủ nhà trọ. Sau đó, bệnh nhân đến Bệnh viện Hội An khám (lý do là đau dạ dày) rồi về lại phòng trọ.

Sáng 18/7, bệnh nhân đến test nhanh COVID-19 tại Bệnh viện Thái Bình Dương, TP Hội An và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam) cách ly, điều trị.

Hiện tại, bệnh nhân mệt mỏi, không sốt, không ho.