Nhận định HAGL vs Hà Tĩnh: Xuân Trường tái xuất, HAGL có 3 điểm

Trong mùa giải bộn bề khó khăn, an ủi lớn nhất với HAGL hiện tại là thành tích trên sân nhà. Sau 7 trận, HAGL có 9 điểm, thì 7 điểm trong số đó gặt hái trên sân Pleiku. Đội bóng phố Núi thắng Nam Định, Than Quảng Ninh, chỉ chịu chia điểm trước đội đang dẫn đầu bảng là Sài Gòn FC.

HAGL thi đấu trên sân nhà và sân khách không khác nhau nhiều. Chiến thắng trước Nam Định được đánh giá là dễ hiểu, bởi đối thủ thi đấu rất tệ khi phải rời xa Thiên Trường. 3 điểm trước Than Quảng Ninh phần nhiều do may mắn, còn trận hòa Sài Gòn FC có được do đối thủ chủ trương đá lấy 1 điểm.

HAGL chỉ ghi 2 bàn trong 3 trận gần nhất.

Tuy nhiên, trên sân Pleiku, ít nhất đội bóng phố Núi có được sự cổ vũ của khán giả nhà. Với đội bóng trẻ và chơi thất thường, nguồn động viên tinh thần bên ngoài sân đóng vai trò rất lớn. So với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiều nay, HAGL không phải di chuyển nhiều. Đội bóng do HLV Lee Tae Hoon dẫn dắt trong 4 ngày qua chỉ tập trung rèn các mảng miếng chiến thuật để có kết quả tốt nhất.

Vấn đề của HAGL vẫn giống các mùa trước, đó là hàng thủ lỏng lẻo, còn tuyến tấn công bỏ lỡ nhiều cơ hội. Mùa này, HLV Lee Tae Hoon đã chủ trương khắc phục bằng cách ưu tiên phòng ngự. HAGL có thể đá không đẹp, nhưng tuyệt đối an toàn. 3 trận đấu sạch lưới từ đầu mùa, chiếm tỷ lệ 42,8% cho thấy Tuấn Anh cùng các đồng đội đã phòng thủ tiến bộ hơn.

Sức ép của HAGL giờ lại nằm ở hàng công. 3 trận gần nhất, đội bóng phố Núi chỉ ghi 2 bàn. Do dồn phần lớn quân số cho phòng ngự, HAGL thiếu cầu thủ tấn công để áp đảo đối thủ. Bộ đôi Văn Toàn - Chevaughn Walsh thường xuyên bị cô lập do tuyến tiền vệ không có tính sáng tạo. Do vậy, sự trở lại của bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh chiều nay sẽ rất đáng chờ đợi.

Xuân Trường trở lại sẽ giúp HAGL khởi sắc?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày càng thi đấu gai góc, bản lĩnh hơn. Sau 2 trận toàn thua đầu mùa, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đã bất bại 5 trận gần nhất ở V-League. Dù 4 trận trong số đó kết thúc với tỷ số hòa, Hà Tĩnh vẫn thể hiện được sức chiến đấu tốt. Đội bóng trẻ trung này đã hòa những đội mạnh như Bình Dương, Hà Nội FC, thắng Than Quảng Ninh ngay ở Cẩm Phả.

Lối chơi cơ bắp và tốc độ của Hà Tĩnh là trở ngại với bất kỳ đối thủ nào. HLV Phạm Minh Đức cũng chỉ đạo học trò pressing rất rát, luôn đeo bám khó chịu ở mọi trận đấu. Với đội bóng chủ trương kiểm soát, đá kỹ thuật như HAGL, Hà Tĩnh chính là khắc tinh.

Trận đấu chiều nay vì thế sẽ rất khó khăn với HAGL. Đội bóng phố Núi phải có 3 điểm nếu không muốn trôi về khu vực cuối bảng, nhưng thắng Hà Tĩnh lúc này là chuyện không đơn giản.

Dự đoán: 1-0