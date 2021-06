Nhận định bóng đá Ukraine vs Áo EURO 2020

(VTC News) -

Màn so tài giữa Ukraine và Áo là trận đấu định đoạt vị trí nhì bảng C EURO 2020. Ukraine đang nắm lợi thế nhờ ghi bàn nhiều hơn. Do vậy, thầy trò HLV Andriy Shevchenko chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất vào vòng loại trực tiếp.

Ukraine cần hòa

Duyên ghi bàn của 2 trong 3 tiền đạo đá chính là yếu tố giúp các cổ động viên Ukraine lạc quan sau 2 trận đầu tiên. Đoàn quân của HLV Andriy Shevchenko ghi 2 bàn trong mỗi trận và trên bảng tỉ số đều là Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk.

Màn trình diễn cũng như kết quả mà đội tuyển Ukraine đạt được trong 2 lượt trận trước vừa đủ những gì họ được kỳ vọng. Thầy trò HLV Shevchenko không hay đến mức tạo ra ấn tượng mạnh, nhưng họ cũng không đến nỗi tệ.

Ukraine đang nắm lợi thế so với Áo.

Sau 2 trận đấu gặp các đối thủ trên tầm và dưới tầm, Ukraine sẽ chạm trán một đối thủ ngang cơ ở trận quyết định đến tấm vé đi tiếp. Đây có lẽ cũng là kịch bản mà đội bóng này tính tới từ trước khi bước vào hành trình tại EURO 2020.

Ukraine chỉ cần giành một điểm để vượt qua vòng bảng. Thầy trò HLV Shevchenko có lý do để nhập cuộc một cách thận trọng. Dẫu vậy, một thế trận cầu hòa cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ đối với Ukraine.

Áo phải mạo hiểm

Đội tuyển Áo phải thắng để chiếm lấy vị trí nhì bảng của đối thủ. Tuy nhiên, một kết quả hòa sẽ giúp họ có 4 điểm với hiệu số bàn thắng-bàn thua là 0, con số đủ để giữ hi vọng đi tiếp với tư cách một trong 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

HLV Franco Foda và các học trò có 2 phương án. Có lẽ đội tuyển Áo sẽ chọn nhập cuộc theo cách mạo hiểm và để dành những toan tính cho phần sau của trận đấu tùy theo diễn biến trên sân.

Đội tuyển Áo cần mạo hiểm và nên sử dụng Alaba trong vai trò tấn công.

Khi tăng mức độ liều lĩnh trong lối chơi, HLV Foda nên tận dụng David Alaba ở mặt trận tấn công nhiều hơn. Vị trí trung vệ hạn chế những điểm mạnh của ngôi sao 28 tuổi trong khi ở tuyến trên, đội tuyển Áo chỉ có một mình Marcel Sabitzer làm trung tâm của mọi đợt tấn công.

Xếp Alaba trong vai trò chạy cánh của sơ đồ 3-5-2 có thể giải phóng cầu thủ này khỏi trách nhiệm phòng ngự, qua đó giúp sức tấn công của đội tuyển Áo tăng lên đáng kể. Ngoài ra, HLV Foda cũng có thêm một lựa chọn ở hàng công khi Marco Arnautovic trở lại sau án treo giò. Đây là trận đấu mà Áo cần hỏa lực mạnh nhất có thể.

Đội hình dự kiến

Ukraine: Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskiy

Áo: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Ulmer; Kalajdzic, Arnautovic

Dự đoán: Ukraine 1-1 Áo