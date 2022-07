Nhâm Hoàng Khang 'hack' thông tin người khác rồi chuyển cho Nguyễn Phương Hằng

(VTC News) -

Ngày 13/7, Viện KSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài cáo buộc cưỡng đoạt tài sản của trang web đánh bạc, Nhâm Hoàng Khang khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook có tên "Đạo Diễn Hoa Hạ" của bà Phan Thị Ánh Phượng. Sau đó, Khang cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho Nguyễn Phương Hằng.

Nhâm Hoàng Khang xâm nhập vào tài khoản Facebook của bà Phan Thị Ánh Phượng rồi cung cấp thông tin cho Nguyễn Phương Hằng.

Khang khai là đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang web http://noibo.vov.vn của Báo điện tử VOV, nhưng bà Phượng xác định không bị thiệt hại và không tố cáo Khang.

Ngày 27/1, Báo điện tử VOV đã có văn bản xác định 85 tài khoản Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online vào thời điểm đó của hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ. Danh sách này chỉ có tên tài khoản nên không thể dùng để đăng nhập vào website này được.

85 tài khoản này không phải tài khoản cho người quản trị mà chỉ là tài khoản của người dùng bình thường; website http://noibo.vov.vn để phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV, không liên quan đến website Báo điện tử VOV.

Ngày 25/4, Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra quyết định xử phạt Khang về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Nhâm Hoàng Khang tại căn nhà ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Cơ quan CSĐT thu giữ 0,01g ma túy Khang cất giữ để sử dụng.

Do khối lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có công văn đề nghị Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang.

Trước đó, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nhâm Hoàng Khang về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nhâm Hoàng Khang được biết đến là lập trình viên có tiếng và sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Người này nổi lên khi xảy ra việc Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội tố cáo một số nghệ sĩ lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân. Hồi tháng 9/2021, trên trang Facebook của mình, lập trình viên này từng đưa nhiều hình ảnh để khẳng định lấy được hơn hai nghìn trang sao kê của một quỹ từ thiện từ ngân hàng. Được biết, trước khi bị bắt, Nhâm Hoàng Khang từng đi tù 3 năm với tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Y chấp hành xong án phạt tại Trại giam Thủ Đức (đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào năm 2018.