Nghệ sĩ Đức Hải tố cáo người mang tên 'Nhâm Hoàng Khang' uy hiếp, tống tiền

(VTC News) -

Chiều 5/10, trả lời VTC News, nghệ sĩ Đức Hải cho biết đã nộp đơn tố cáo một đối tượng uy hiếp, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào số tài khoản mang tên “Nhâm Hoàng Khang”.

Văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc tiếp nhận đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải.

“Tôi đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và đã nhận được câu trả lời từ phía cơ quan chức năng. Kẻ uy hiếp, tống tiền tôi có tên Nhâm Hoàng Khang. Tôi mong vụ việc sớm được điều tra rõ ràng”, nghệ sĩ Đức Hải nói.

Theo văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, công an đã nhận được đơn ông Trần Đức Hải (nghệ sĩ Đức Hải) tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào số tài khoản tên Nhâm Hoàng Khang tại Ngân hàng Á Châu.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 4/10, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam lập trình viên Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, tại Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Nhâm Hoàng Khang bị cho là đã xâm nhập trái phép vào hệ thống dữ liệu máy tính của một tổ chức liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng.