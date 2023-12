Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh mang dàn nhạc biểu diễn giữa vịnh Hạ Long

(VTC News) -

Tiếp nối thành công của chuỗi show ca nhạc Love in the Bay, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc giao hưởng sẽ biểu diễn trong đêm nhạc Dreamy Voyage - Symphony of Heritage.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 22/2 tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc giao hưởng lần đầu biểu diễn ở vịnh Hạ Long.

Đồng Quang Vinh là nhạc trưởng tài năng thường xuyên được mời chỉ huy dàn dựng cho nhiều dàn nhạc hàng đầu ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác ở Đông Nam Á.

Sinh ra trong một gia đình âm nhạc truyền thống, anh có khả năng diễn tấu thuần thục nhiều loại nhạc cụ dân tộc và từng nhiều lần đại diện cho nước nhà biểu diễn trên nhiều sân khấu quốc tế lớn. Do vậy việc Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc biểu diễn trên vịnh Hạ Long hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm khác lạ cho khán giả yêu nhạc hàn lâm.

Chia sẻ về buổi biểu diễn đặc biệt này, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cho biết: “Khát khao của tôi chính là đưa âm nhạc lan tỏa đến mọi người. Vì vậy, đây là một cơ hội tuyệt vời khi “thứ âm nhạc" mà mọi người vẫn nghĩ là hàn lâm, nằm trong khán phòng nhà hát lớn được xuất hiện ở một không gian mở, đó là điều rất đáng mừng".

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Trong chương trình Dreamy Voyage - Symphony of Heritage, khán giả sẽ được thưởng thức nhạc Việt Nam thông qua phần trình diễn của 25 nghệ sĩ của dàn nhạc kết hợp với nghệ sĩ múa ballet và ca sĩ opera trên du thuyền.

Theo nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, đó là sự hòa trộn linh hoạt nhưng kỳ diệu vì vừa mang màu sắc Á Đông, vừa mang nhiều nét phương Tây.

Đồng Quang Vinh nói thêm: "Nếu như có hỏi về kỳ vọng của bản thân cho lần kết hợp đặc biệt này, tôi mong rằng sẽ góp một phần nhỏ đưa âm nhạc giao hưởng tới gần hơn với khán giả cũng như bổ sung thêm một loại hình âm nhạc với kết hợp với du lịch Hạ Long để thu hút du khách nhiều hơn.

Khán giả sẽ được xem hòa nhạc giao hưởng kết hợp cùng với ballet, opera, nhạc kịch, broadway… hay thậm chí là kết hợp với những bộ môn nghệ thuật khác như hội hoạ, điêu khắc..."