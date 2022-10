Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ nhất - 'bữa đại tiệc' nhạc giao hưởng

(VTC News) -

Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ nhất với chủ đề "Best of Tchaikovsky" sẽ diễn ra tối thứ 7 ngày 22/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (Vietnam Opera Ballet) và Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra).

Ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc Âm nhạc của liên hoan, cũng là Giám đốc Nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn, cho biết, đơn vị tổ chức kỳ vọng và nỗ lực để sự kiện âm nhạc này tiếp tục được tổ chức trong các năm sau.

Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn.

"Sau một đợt công diễn vào tháng 7 tại Hungary, được sự ủng hộ của Đại sứ Hungary, tôi đã ấp ủ thực hiện chương trình này và bắt tay làm ngay trong tháng 9 để có thể công diễn vào 22/10, góp phần nhỏ bé đưa đời sống văn hoá tinh thần trở về trạng thái ổn định sau hơn hai năm đại dịch hoành hành. Chúng tôi cũng như các bạn, đã rất lâu rồi, luôn khao khát sự trở lại của âm nhạc đỉnh cao cũng như các loại hình nghệ thuật biểu diễn giải trí khác. Tôi hy vọng đây cũng là minh chứng cho sự ổn định kinh tế xã hội tại Việt Nam trên trường quốc tế và là cơ hội giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và bạn bè khắp 5 châu” - ông Nguyễn Bảo Anh chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc Nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn, liên hoan âm nhạc lần này khác với những buổi diễn hoà nhạc hàng tuần, hàng tháng và thường niên, với tiêu chí “đưa nhạc cổ điển đến gần với công chúng". Trên toàn thế giới, âm nhạc cổ điển cũng không dành cho số đông, kể cả tại cái nôi của nhạc cổ điển là châu Âu. Đó là sự lựa chọn của xã hội và xu thế của thời đại mới.

Liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ nhất với chủ đề "Best of Tchaikovsky" sẽ diễn ra vào thứ 7 (từ 20h đến 23h) ngày 22/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

“Vì vậy, chúng tôi không cần thiết phải quá cố gắng để 'nhân dân hoá', 'quần chúng hoá' âm nhạc cổ điển. Quý vật khắc tìm được quý nhân, âm nhạc hay tự nhiên sẽ có những khán giả yêu quý tìm tới. Nhưng để giữ được di sản của thế giới không mai một, vẫn cần sự nỗ lực của những người làm âm nhạc như chúng tôi nói riêng và sự ủng hộ của công chúng nói chung” - ông Bảo Anh nhấn mạnh.

Đối với nhiều người, âm nhạc của thiên tài Piotr Ilich Tchaikovsky là một trong những biểu tượng rạng rỡ nhất của nước Nga, của tâm hồn Nga mang nặng nữ tính. Chương trình "Best of Tchaikovsky" bao gồm 3 tác phẩm nổi tiếng của ông: Tchaikovsky String Quartet No. 1, Op. 11 ( 2nd Movement); Variations for Cello and Orchestra on a Rococo theme, Op. 33 và Symphony no.5 in E minor. OP 44. Chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ violin Hungary - Rodrigo Puskás, một trong những nghệ sĩ violin xuất sắc nhất thế hệ của anh với cách chơi cá nhân riêng biệt. Chiến thắng trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế, anh đã biểu diễn tại hơn 20 quốc gia với tư cách nghệ sĩ độc tấu.

Ngoài ra, "bữa đại tiệc" nhạc giao hưởng còn có sự tham gia của Meehae Ryo - nghệ sĩ cello cổ điển nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc và là thành viên gạo cội của các dàn nhạc giao hưởng lớn trên thế giới.