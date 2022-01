Nhà thổ trực tuyến đắt hàng nhờ đại dịch

(VTC News) -

Trước sự tăng trưởng bất ngờ trên, các chuyên gia tình dục qua mạng cho rằng, nguyên nhân chính là do mọi người cảm thấy búp bê và các công nghệ tình dục khác an toàn hơn người thật.

Đại diện Công ty Kokeshi Cybrothel Berlin chuyên sản xuất búp bê tình dục và cung cấp công nghệ tình dục chia sẻ với tờ The US Sun rằng: “Chúng tôi nhận thấy lượng khách hàng tăng vọt trong thời kỳ đại dịch. Có lẽ mọi người cảm thấy an toàn hơn với một con búp bê. Nhưng tất nhiên, điều này còn do tiêu chuẩn vệ sinh khắt khe của chúng tôi.

Ngoài ra, tôi nghĩ mọi người chỉ đang tò mỏ và ham muốn của họ tăng lên trong đại dịch. Các bạn có thể thấy điều này trong sự phát triển của ngành công nghệ tình dục nói chung. Rất nhiều người tò mò về nó và điều này kích thích họ muốn được trải nghiệm. Và còn nơi nào tốt hơn nhà thổ trực tuyến miễn phí của chúng tôi để thử những điều mới mẻ, những tưởng tượng này”.

Mới đây, nhà thổ ảo Kokeshi Cybrothel Berlin bắt tay với studio BaDoinkVR để cung cấp miễn phí trải nghiệm tình dục qua mạng VR (thực tế ảo).

BaDoinkVR là doanh nghiệp sản xuất chương trình giải trí thực tế ảo dành cho người lớn hàng đầu thế giới. Công ty đã tạo ra trải nghiệm 180 độ và 360 độ giúp người dùng có thể đắm chìm trong thế giới siêu thực.

Một nghiên cứu gần đây tiết lộ việc sử dụng phim người lớn thực tế ảo đang gia tăng và số phụ nữ xem loại phim này tăng gần gấp 3 lần chỉ trong vòng 2 năm (2019 - 2021). Giá trị toàn cầu của thị trường nội dung VR dành cho người lớn đạt khoảng 716 triệu USD vào năm 2021. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 19 tỷ USD vào năm 2026, theo Juniper Research.

Bất chấp sự phổ biến hiện tại, Kokeshi Cybrothel Berlin vẫn không tự tin liệu các nhà thổ ảo có phải là tương lai của ngành công nghiệp tình dục hay không. “Điều này rất khó đoán vì chúng tôi chính là công ty đầu tiên tạo ra nhà thổ trực tuyến. Chúng tôi nghĩ công ty mình chắc chắn đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về trải nghiệm tình dục và tương tác trong không gian công nghệ. Chúng tôi đang cung cấp cho người dùng búp bê tương tác và trải nghiệm VR/AR hàng giờ, cho phép một nhóm nhân khẩu học lớn hơn có khả năng tiếp cận công nghệ nhiều hơn.

Không phải gánh toàn bộ chi phí mua một con búp bê hay một tai nghe VR nhưng khách hàng vẫn có thể đến và khám phá công nghệ tình dục. Tôi có thể thấy điều này đang ngày càng trở thành xu hướng”, đại diện của Kokeshi Cybrothel Berlin chia sẻ.