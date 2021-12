Cảnh sát Hàn Quốc dùng thực tế ảo kiểm tra khả năng lái xe của người già

(VTC News) -

Giải pháp này sẽ trở thành bước đệm cho việc thông qua giấy phép lái xe có điều kiện cho người cao tuổi ở một quốc gia đang già hóa nhanh chóng như Hàn Quốc, nơi có khoảng 15% dân số trên 64 tuổi.

Theo dữ liệu do Hệ thống Phân tích Tai nạn Giao thông của Cơ quan Giao thông Đường bộ Hàn Quốc tổng hợp, trong tổng số 209.654 tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào năm ngoái có 31.072 vụ do người già gây ra. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của người cao tuổi chiếm 46%.

Để ngăn ngừa tai nạn, người già đã được khuyến khích từ bỏ giấy phép để đổi lấy trợ cấp và phiếu giảm giá di chuyển phương tiện giao thông công cộng, nhưng tỷ lệ tham gia thấp ở mức 2,8%.

Các trường hợp tai nạn đường bộ thường xuyên nhất là các tài xế taxi già. Khoảng 40% trong số 241.029 tài xế taxi tại Hàn Quốc có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên tính đến ngày 9/11/2021. Vào năm 2019, Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Hàn Quốc (TS) đã bắt đầu thông qua các bài kiểm tra đánh giá khả năng lái xe cho các tài xế cao tuổi. Các tài xế taxi, xe buýt và xe tải chở hàng sẽ bị bắt buộc trải qua các kỹ năng nhận thức và khả năng ghi nhớ để duy trì giấy phép.

Để giúp việc kiểm tra đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã khởi động một dự án kéo dài 3 năm nhằm phát triển các phương pháp đánh giá sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) nhằm xác định xem người lái xe cao tuổi có thể duy trì bằng lái có điều kiện hay không.

Giải pháp VR sẽ kiểm tra kỹ năng lái xe, nhận thức và trí nhớ bằng tai nghe VR. Công nghệ VR cũng được sử dụng trong các phòng khám bệnh mất trí nhớ để kiểm tra các chức năng não của người già.