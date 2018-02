Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẵn sàng khởi động

(VTC News) - Ngày 28/2, tại Thanh Hóa, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) tổ chức lễ ký kết sẵn sàng khởi động (RFSU) Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Dự án NSRP).

Tham dự lễ ký có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Sinh Khang.

Lãnh đạo NSRP và Tổng thầu JGCS ký kết mốc sẵn sàng khởi động Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Về phía NSRP có Tổng giám đốc Turki Al-Ajmi; Phó Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc; Phó Tổng giám đốc Shintaro Ishida cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn NSRP.

Sau hơn 4 tháng khẩn trương và quyết liệt xử lý, hoàn thiện các vấn đề về chất lượng lắp đặt đường ống, dự án NSRP đã trải qua 3 đợt kiểm tra, đánh giá tổng thể chất lượng và an toàn toàn bộ nhà máy và đạt được mốc tiến độ RFSU.

Đây là một dấu mốc quan trọng của dự án, đánh dấu thời điểm nhà máy bắt đầu có thể nhận dầu thô để xử lý. Đạt được dấu mốc này với độ an toàn cao trong thi công là một thành tựu tầm quốc tế bởi NSRP là một dự án tổ hợp lọc hóa dầu có công suất lên tới 10 triệu tấn/năm, quy mô lớn, công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới.

Theo báo cáo của Phó Tổng giám đốc NSRP Đinh Văn Ngọc, đến nay tất cả các vấn đề về kỹ thuật, cơ khí của NSRP đã được xử lý triệt để, đảm bảo chất lượng. Toàn bộ dự án đang thực hiện kiểm tra rà soát các hạng mục, thiết bị lần 3. Dự án NSRP có khối lượng công việc gấp 3 lần Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và có rất nhiều công nghệ hiện đại lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, đặc biệt là hệ thống xử lý môi trường tiên tiến và hiện đại nhất thế giới.

Khu vực lọc hóa dầu của dự án NSRP

Hiện nay, NSRP đã thực hiện xong tuyệt đối an toàn 4.000 quy trình, hướng dẫn của quá trình chuẩn bị chạy thử trong hơn 20 triệu giờ công an toàn. Đến ngày 28/2, nhà máy chính thức chạy thử đồng bộ và dự kiến giữa tháng 4/2018 sẽ có sản phẩm Paraxylene, đến đầu tháng 5/2018 có sản phẩm xăng A95, dầu diezen đạt chất lượng EURO 5.

Phát biểu tại lễ ký, ông Turki Al-Ajmi Tổng giám đốc NSRP cho biết: "Ngày hôm nay, chúng tôi rất tự hào vì đã đạt được dấu mốc hết sức quan trọng của Dự án NSRP: sẵn sàng khởi động. Dự án NSRP có tầm quan trọng chiến lược, có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Việt Nam đối với các sản phẩm lọc hóa dầu. Đây là yếu tố cần thiết cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa nhanh chóng của Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt cho NSRP cảm ơn tất cả các bên tham gia dự án, trong đó có Chính phủ Việt Nam và các cấp chính quyền của tỉnh Thanh Hóa đã dành cho dự án một môi trường đầu tư hết sức thuận lợi. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã luôn tích cực hỗ trợ và cung cấp nhân lực cũng như kinh nghiệm hàng đầu thế giới để Dự án NSRP đạt được thành công".

Đánh giá về kỹ thuật của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, ông Junzo Yamamoto, Giám đốc Nhà máy nhấn mạnh: "Với các tiêu chuẩn an toàn và an ninh tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp cho hoạt động thương mại của dự án được ổn định, hiệu quả. Hiện nay dự án đã sẵn sàng để tiến hành các quy trình kiểm tra vận hành và sau đó là giai đoạn hoạt động sản xuất. Tiếp theo cột mốc RFSU, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo quy trình kiểm tra vận hành và hoạt động của nhà máy được diễn ra an toàn, đạt chất lượng cao".

Với việc hoàn thành mốc tiến độ RFSU, Dự án dầu khí trọng điểm quốc gia NSRP đã tiến thêm một bước đặc biệt quan trọng hướng về đích (tiến độ tổng thể đạt 99,8%). Các chuyên gia vận hành nhà máy lọc dầu hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản, Kuwait và Việt Nam rất tự tin sẽ đưa Dự án NSRP vào vận hành đúng kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn nhiên liệu xăng dầu chất lượng cao (tiêu chuẩn EURO 5), đảm bảo mục tiêu chiến lược quốc gia về an ninh năng lượng của Việt Nam.

Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một dự án lọc hóa dầu được triển khai tại Khu kinh tế Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 9 tỷ USD và có công suất 10 triệu tấn dầu thô một năm. Chủ đầu tư của NSRP gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (25,1% vốn), Công ty Dầu hỏa Kuwait Quốc tế (KPI) (35,1%), Công ty Idemitsui Kosan (IKC) (35,1%) và Công ty Hóa chất Mitsui (MCI) (4,7%). Sản phẩm: Khí hóa lỏng LPG, xăng (RON 92, 95), dầu Diesel (cao cấp, thường), dầu hỏa/nhiên liệu phản lực, nhựa Polypropylene, Para-xylene, Benzene và lưu huỳnh. Tiến độ dự án: Ký hợp đồng EPC ngày 27/1/2013; ngày thực hiện Hợp đồng EPC: 22/7/2013; thời gian thực hiện Hợp đồng EPC: 40 tháng.

Thanh Tú