Nhà máy in tiền đầu tiên của nước ta ở đâu?

Xe bò

Để giữ bí mật, công nhân nhà máy in tiền phải làm việc từ 16h hôm trước đến 3h sáng hôm sau. Vì máy thô sơ nên phải in qua nhiều công đoạn (in màu, số sêri) rồi mới cắt. Mệnh giá lớn thì in ốp sét, mệnh giá nhỏ thì in bằng máy xốp. Tiền in xong sẽ được chở bằng xe bò, xe ngựa đến nơi tập kết ở xóm Đồng Thung, xã Cổ Nghĩa, từ đó cấp phát đi các nơi theo lệnh của Bộ Tài chính.