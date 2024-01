Thành phố nào có điện đầu tiên ở Việt Nam?

B

Nhà đèn Vườn hoa

Theo Viện kỷ lục Việt Nam, nhà máy nhiệt điện than đầu tiên của Việt Nam là Nhà đèn Vườn hoa, được người Pháp xây dựng tháng 2/1894 tại Hải Phòng. Tiền thân của Công ty Điện lực Hải Phòng ngày nay là Nhà đèn Vườn hoa và Nhà máy điện Cửa Cấm.

Tháng 10/1954, tổng công suất nguồn điện miền Bắc chỉ khoảng 31,5 MW với sản lượng điện khoảng 53 triệu kWh/năm.

Để đáp ứng nhu cầu điện năng, cùng với việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các nhà máy điện do Pháp để lại, trong các năm 1955 - 1960, Việt Nam khởi công xây dựng, đưa vào vận hành một số nhà máy nhiệt điện than mới có công suất nhỏ và vừa.