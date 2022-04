Nguyên Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc làm Chủ tịch HĐQT Vinamilk

(VTC News) -

Thông tin trên được xác nhận trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vinamilk. Ông Nguyễn Hạnh Phúc sẽ làm Chủ tịch HĐQT Vinamilk nhiệm kỳ 2022-2026, thay cho bà Lê Thị Băng Tâm vừa từ nhiệm.

Ngoài chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phúc còn kiêm nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân sự và thành viên Uỷ ban lương thưởng của Vinamilk.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc sinh năm 1959, từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội và Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia giai đoạn 8/2011-1/2016. Từ tháng 1/2016, ông làm Tổng thư ký Quốc hội cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 11 năm ngoái.

Cũng trong phiên họp hôm nay, Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm bà Mai Kiều Liên giữ chức tổng giám đốc trong 5 năm tới và là Chủ tịch Uỷ ban chiến lược.

9 thành viên khác được trúng cử vào Hội đồng quản trị của Vinamilk là ông Alain Xavier Cany, bà Đặng Thị Thu Hà, ông Đỗ Lê Hùng, ông Lê Thành Liêm, bà Mai Kiều Liên, ông Lee Meng Tat, ông Michael Chye Hin Fah, ông Hoàng Ngọc Thạch và bà Tiêu Yến Trinh.

ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Vinamilk đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu năm 2022 đạt 64.070 tỷ đồng, tăng gần 5% so với mức thực hiện năm 2021. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 8%, đạt 9.770 tỷ đồng.

Phương án chia cổ tức năm 2022 được phê duyệt là 3.850 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị dự kiến là 8.046 tỷ đồng.

Cổ tức đợt 1/2022 theo kế hoạch sẽ được tạm ứng ở mức 15%, chốt quyền vào ngày 7/7/2022 và thanh toán vào ngày 19/8.

Năm nay, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu 64.070 tỷ đồng và lãi trước thuế 12.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 7% so với năm trước. Công ty lập kế hoạch duy trì thị phần dẫn đầu trong nhiều ngành hàng, tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, quy mô doanh số, hệ thống phân phối, các nhà máy và trang trại để đạt mục tiêu này.

Nhìn lại năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Vinamilk lần đầu vượt mốc 60.000 tỷ đồng, đạt 61.012 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu thuần xuất khẩu đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ và doanh thu thuần các công ty con ở nước ngoài đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.