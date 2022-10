Người Việt chi hàng trăm tỷ đồng mua iPhone 14 series

(VTC News) -

Apple tiếp tục chứng minh sức hút tại thị trường Việt Nam khi loạt iPhone 14 series vừa ra mắt đã liên tiếp xô đổ kỷ lục mở bán của những thế hệ trước đó. Năm nay, nhiều đại lý ủy quyền (AAR) ghi nhận lượng khách đặt trước và mua sớm tăng vọt.

Anh Nguyễn Lạc Huy - đại diện truyền thông CellphoneS cho biết, sau một ngày mở bán trên toàn hệ thống, đơn vị cán mốc doanh thu kỷ lục là 200 tỷ đồng. Trong đó, lượng khách quan tâm và đặt hàng đều tăng gấp đôi so với năm ngoái.

"Tỷ lệ trả hàng ngày đầu của iPhone 14 Pro và Pro Max chiếm 95%, iPhone 14/14 Plus chiếm 5%, là khá tương đương với tỉ lệ đặt hàng", anh Huy chia sẻ. Năm nay cũng ghi nhận sự thay đổi về lựa chọn dung lượng bộ nhớ của người dùng. Trước đây, tỷ lệ người dùng lựa chọn phiên bản bộ nhớ cơ bản (128 GB) thường gấp đôi so với bản 256 GB thì ở thế hệ iPhone vừa ra mắt đã có sự "đảo chiều" khi khách hàng có xu hướng ưu tiên model có bộ nhớ trong lớn hơn.

iPhone 14 Pro và Pro Max tím không đủ số lượng giao trong ngày đầu mở bán.

Hệ thống cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT cho biết đã giao đến tay khách hàng gần 14.000 máy sau hơn 1 ngày mở bán iPhone 14 series, mang về doanh thu kỷ lục 400 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Khối Viễn thông di động hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT nói: "Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu rất thách thức trước khi mở bán là tăng trưởng gấp 2 lần so với sản phẩm tiền nhiệm nhưng vẫn hiện thực hóa thành công".

Vị lãnh đạo đánh giá con số kỷ lục ngày đầu mở bán thể hiện nhu cầu rất lớn của người dùng Việt với dòng sản phẩm mới của Apple, đặc biệt iPhone 14 Pro Max. Đối với hệ thống bán lẻ, sau thành công của sự kiện mở bán thì tiếp tục đương đầu với áp lực vừa tối ưu việc giao hàng, vừa làm việc với Apple với vị thế đối tác lớn có số lượng khách hàng tin tưởng đặt cọc và đăng ký lớn để có thêm nguồn cung liên tục hàng tuần và giao sớm nhất có thể đến tay những khách hàng đang chờ tới lượt nhận máy.

Trên thực tế, nhu cầu đặt hàng iPhone chính hãng tại Việt Nam những năm gần đây luôn trong tình trạng "cầu vượt quá cung" nên các đại lý ủy quyền gần như không thể đáp ứng hết được trong đợt giao hàng đầu tiên.

Theo chia sẻ từ một số AAR, đợt hàng tiếp theo có phải đợi từ 7 - 10 ngày mới có thể giao đến những người dùng đã đặt trước nhưng chưa có máy. Phần lớn các AAR đều đã hết hàng đối với bản iPhone Pro, đặc biệt là mẫu iPhone 14 Pro Max 128GB. Đối với tùy chọn màu Deep Purple (Tím, màu sắc mới của năm nay) thì lượng hàng chỉ đủ cung ứng khoảng 50% - 80% tổng số khách đặt cọc trong tháng 10.

Hệ thống TopZone (Thế giới Di động) cũng xác nhận sức mua của người dùng Việt đối với phiên bản iPhone năm nay tăng gấp đôi so với dòng iPhone 13 series ra mắt năm ngoái.

Ngược với dòng Pro, bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus lại đang sẵn hàng ở nhiều hệ thống và người dùng không cần đặt trước vẫn có thể mua trực tiếp tại cửa hàng. "Trong 2 đến 3 ngày tới khi lượng khách hàng đặt iPhone 14 Pro, Pro Max cơ bản đã lấy gần hết thì tỷ lệ bán ra của bộ đôi iPhone thường sẽ tăng lên", anh Lạc Huy nhận định.