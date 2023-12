Người tự xưng 'sư thầy Thích Tâm Phúc' bị bắt tội lừa đảo

(VTC News) -

Tối 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) thông tin, lực lượng chức năng huyện Củ Chi vừa bắt giam Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là Thích Tâm Phúc, SN 1983, thường trú tại tổ 8, ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là bà L.T.H.T. (SN 1973, nơi thường trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Nguyễn Minh Phúc tự xưng là nhà sư không xuất gia, gây phẫn nộ trên mạng xã hội vì ăn thịt.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, bà T. mua 1 thửa đất diện tích 420,3m2 (nằm trong thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15, diện tích 892,9m2) tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, của ông N.V.T. và bà N.T.C.N. với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được.

Ngày 7/10/2022, bà T. thông qua anh L.V.V. (SN 1990, nơi thường trú xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) giới thiệu và quen biết Nguyễn Minh Phúc, nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành 2 thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thửa. Sau đó, Phúc đồng ý.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, Phúc không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất.

Tuy nhiên, do Phúc quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác, nên Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T.

Phúc thỏa thuận với bà T. và anh V. làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng.

Nguyễn Minh Phúc tại cơ quan điều tra.

Thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Phúc nhận được 2 giấy giả này, thì đưa cho bà T. 1 giấy, còn 1 giấy giả và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T. thì Phúc cất vào két sắt. Đợi khi nào bà T. đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy giả thứ 2 cho bà này.

Khi hành vi bị phát hiện, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về lại Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co chối tội thì Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp tại nhà của Phúc và thu giữ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T.

Trước sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, năm 2010, Phúc tự lập trái phép Chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc và trụ trì Chùa Ngộ Chân Tử.

Cơ quan chức năng đã mời làm việc, xử phạt hành chính, yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó, Phúc tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc ngụy trang dưới hình thức thành lập các công ty, doanh nghiệp.

Kết quả xác minh, tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi tất cả các giấy phép. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.