Người qua đời vì COVID-19 ở TP.HCM được hỗ trợ 17,4 triệu đồng

(VTC News) -

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM ngày 10/8, Giám đốc Sở LĐTB&XH Lê Minh Tấn cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ 50 lần so với mức hỗ trợ hàng tháng của người bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (360.000 đồng), tương đương 17,4 triệu đồng cho một trường hợp không may tử vong do mắc COVID-19.

Về hỗ trợ lao động ảnh hưởng vì dịch, trong đợt 1, TP.HCM đã hỗ trợ 365.300 lao động tự do với kinh phí 576 tỷ đồng. TP.HCM cũng hỗ trợ hơn 52.000 lao động ở doanh nghiệp hoãn việc, nghỉ việc không hưởng lương (trong tổng số 56.000 người, chiếm 92%); hơn 5.800 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động (100%), hơn 15.000 hộ (trong tổng 16.500 hộ) thương nhân ở chợ truyền thống.

Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn.

TP.HCM cũng đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đối với gần 101.400 đơn vị, doanh nghiệp với quy mô hơn 2,3 triệu lao động. Số tiền được giảm mức đóng là hơn 1.061 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp hỗ trợ người lao động phòng chống dịch.

102 doanh nghiệp đủ điều kiện cũng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 218 tỷ đồng cho 22.300 công nhân.

Đến nay, có 44 doanh nghiệp vay để trả lương cho hơn 9.600 công nhân, người lao động và phục hồi sản xuất với tổng số tiền 75 tỷ đồng. Thành phố cũng có chính sách hỗ trợ cho hơn 6.000 hướng dẫn viên ngành du lịch với kinh phí trên 23 tỷ đồng; hỗ trợ 139 người là đạo diễn, diễn viên với kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, TP.HCM mở rộng đối tượng hỗ trợ, tiếp tục thực hiện gói lần 2 với kinh phí hơn 900 tỷ đồng. Trong đó, thành phố tiếp tục hỗ trợ 365.000 lao động tự do với mức 1,5 triệu đồng/người/30 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16. Người nhận hỗ trợ là những người buôn gánh bán bưng, bảo vệ, bốc vác, thu gom giấy vụn…

“TP.HCM phấn đấu đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ tới tận tay người dân lao động tự do”, ông Tấn khẳng định.

Về tiến độ triển khai gói hỗ trợ lần 2, đến nay, TP.HCM đã giải ngân hỗ trợ 40 tỷ đồng. Mở rộng diện hỗ trợ, trong đợt hỗ trợ lần 2, thành phố có mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ cho gần 90.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo (gồm 1,2 triệu đồng và phần quà trị giá 300.000 đồng).

Đặc biệt, khoảng 170.000 hộ lao động ở trong các nhà trọ, khu lưu trú, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa mà gặp khó khăn thực sự thì được hỗ trợ.

“Cứ ai thực sự nghèo, khó khăn là được hỗ trợ. Riêng nhóm này không phân biệt thường trú, tạm trú, cứ khó khăn là được hỗ trợ”, ông Tấn nói.

Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM cũng cho biết, tiền hỗ trợ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân, nếu ai không có tài khoản cá nhân thì nhận trực tiếp.

Việc chi hỗ trợ đảm bảo không bỏ sót, cũng không trùng lặp và ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ lao động có từ 3 nhân khẩu trở lên. Kinh phí vừa từ ngân sách TP.HCM, vừa từ sự hỗ trợ của cộng đồng.