Người phụ nữ suy hô hấp, nguy kịch sau khi làm đẹp da tại thẩm mỹ viện TP.HCM

Ngày 18/1, BS Lê Anh Tuấn - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh viện tiếp nhận một ca biến chứng nặng do làm đẹp, trị mụn tại thẩm mỹ viện Cao Kim (69A, đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, TP.HCM).

Ngày 13/1, chị L.H.T.N (40 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TP. Thủ Đức) đang thực hiện liệu trình đẹp da, trị mụn thì xuất hiện các triệu chứng khó thở, nôn ói, tê cứng người, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Theo bác sĩ Lê Anh Tuấn, tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân L.H.T.N trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng, được hỗ trợ thở máy, theo dõi sinh hiệu, bù dịch và lọc máu. Hôm nay, bệnh nhân có cải thiện, hồi tỉnh nhưng vẫn còn phải thở máy qua ống nội khí quản và lọc máu mỗi ngày.

Bênh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM. (Ảnh: C.L)

Khai thác bệnh sử, nhân viên thẩm mỹ viện cho biết, trong lúc ủ tê lần 2 cách lần 1 khoảng 45 phút thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ói, khó thở. Thẩm mỹ viện sơ cứu bằng cách tiêm Adrenaline và nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Trung tâm cấp cứu 115.

Tối cùng ngày, trả lời VTC News, đại diện truyền thông Cao Kim xác nhận có sự việc khách hàng của cơ sở đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, vị này cho rằng, hiện vẫn chưa thể kết luận được tình trạng bệnh nhân đang gặp phải là do biến chứng sau khi sử dụng dịch vụ làm đẹp tại cơ sở.

"Phải chờ công an và các đơn vị liên quan có kết luận cuối cùng, chứ có thể do bệnh nhân có vấn đề từ trước chứ không phải do sử dụng dịch vụ", vị này cho hay.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận một ca biến chứng nguy hiểm do tiêm tiêm filler nâng mũi. Bệnh nhân Trịnh Minh Hạnh (17 tuổi) tìm đến spa để tiêm chất làm đầy với mong muốn có diện mạo mới đón Tết. Cô gái thực hiện các thủ thuật gồm tiêm môi, cằm và mũi.

Quá trình thực hiện tiêm chất làm đầy vào vùng mũi, mắt của Hạnh có dấu hiệu đau nhức, sau đó ít giờ thì mất hẳn thị lực. Hạnh được đưa vào viện cấp cứu với chẩn đoán mù một bên mắt.

Liên quan đến những ca tai biến sau tiêm filler nâng mũi, gồm cả trường hợp gặp biến chứng mù mắt, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cảnh báo, vùng mũi rất nhiều mạch máu thông với vùng mắt, nếu kỹ thuật viên tiêm filler không có chuyên môn có thể gây tắc mạch, hình thành huyết khối, trôi vào động mạch võng mạc gây mù loà.

Các chuyên gia khuyến cáo, chị em phụ nữ cần lựa chọn cơ sở uy tín, tốt nhất nên thực hiện các thủ thuật làm đẹp như tiêm filler, hút mỡ bụng,... tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ để đảm bảo an toàn.