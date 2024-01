Người hiến máu nhận bằng khen nhưng 6 năm sau vẫn chưa được tiền thưởng

(VTC News) -

Ngày 30/1, phản ánh với PV VTC News, chị C.T.H.G (Hải Phòng) cho biết, chị và nhiều tình nguyện viên hiến máu nhân đạo tại Hải Phòng bức xúc vì được vinh danh từ nhiều năm trước nhưng chưa nhận được tiền thưởng.

Theo chị G., năm 2018, chị vinh dự được nhận Bằng khen do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng vì đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu.

"Khi vinh danh chúng tôi cũng lên nhận bằng khen nhưng không ai nghĩ có tiền. Đến nay một bạn trong cộng đồng hiến máu nói có tiền thưởng đối với những người được vinh danh và hỏi tình hình nhận thưởng của mọi người. Lúc ấy, không ít người mới biết, từ 2018 đến nay, có người nhận được, có người không và thực tế số lượng rất nhiều", chị G. bộc bạch.

Chia sẻ của chị G. trên mạng xã hội liên quan tiền thưởng những người tình nguyện hiến máu

Số tiền thưởng chị G. nhận được đi kèm bằng khen là 1,3 triệu nhưng đến nay vẫn "bặt vô âm tín". Chị G. cũng nhận được tin nhắn của nhiều tình nguyện viên phản ánh việc bị "om" 1 triệu đồng tiền thưởng.

Chị G. chia sẻ, những người hiến máu nhân đạo không vì khoản tiền thưởng mà làm ảnh hưởng tới nghĩa cử cao đẹp nhưng họ mong muốn mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch. Từ trải nghiệm bản thân cùng phản ánh của nhiều người, chị đã viết câu chuyện lên mạng xã hội và nhận được nhiều động viên, chia sẻ của cộng đồng mạng.

"Phía sau sự tôn vinh ghi nhận ấy, tôi mong muốn Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng làm rõ, vì sao tiền động viên khen thưởng tôn vinh những người hiến máu lại không đến tay người nhận?". chị G. viết trên Facebook cá nhân.

Cũng theo chị G., sau khi chị và đại diện cộng đồng người hiến máu Hải Phòng phản ánh sự việc, một số tình nguyện viên liên hệ với CLB hiến máu Hoa Phượng thì nhận được tiền thưởng.

Để làm rõ vấn đề dư luận quan tâm, chiều 30/1, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng đã họp cùng đại diện một số CLB hiến máu tình nguyện tại thành phố.

Quang cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, ông Bùi Mạnh Phúc - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng khẳng định, các khoản tiền thưởng tôn vinh người tham gia hiến máu đều được chi trả theo đúng quy định.

"Sau khi nhận được phản ánh, Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã cho cán bộ liên quan rà soát lại danh sách khen thưởng qua các năm. Từ năm 2020 trở về trước, việc chi trả được trả trực tiếp bằng tiền mặt, từ sau đó chi trả qua số tài khoản.

Các trường hợp khen thưởng đã được trả đúng quy định, một số trường hợp do không liên hệ được hoặc có người nhận hộ và có ký trong hồ sơ, chứng từ", ông Phúc nói.

Ông Phúc dẫn ra ví dụ: Những trường hợp nhận uỷ thác ký, lĩnh hộ là các câu lạc bộ như CLB hiến máu Hoa Phượng, CLB hiến máu tình nguyện Trường đại học Y, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam… Trường hợp chị C.T.H.G là do đại diện Đoàn thanh niên Cảng Hải Phòng nơi chị G. công tác ký lĩnh thay từ năm 2018.

Về việc này, theo phản ánh của chị G., chị đã xin danh sách đại diện Đoàn thanh niên nơi chị công tác đã ký, ký bao nhiêu và ký từ bao giờ để trao đổi lại với người ký nhận thay chị nhưng đến hiện tại chị vẫn không nhận được thông tin.

Chị G. cũng đặt vấn đề, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ rà soát việc các CLB đã chi trả tiền thưởng này cho những người được vinh danh thế nào.

"Các hội nhóm sau mỗi kỳ tôn vinh thì đến cuối năm họ có quyết toán việc đã chi hết số tiền đó với Hội Chữ thập đỏ thành phố không? Ví dụ, họ nhận tiền thưởng của 100 người nhưng chỉ trả cho 50 người, vậy cuối năm, Hội có yêu cầu các CLB quyết toán số tiền đó không. Số tiền này phải rõ ràng, minh bạch", chị G. nói tại cuộc họp và đề nghị Hội cũng như các CLB phải có cách làm và quản lý lại.

Chủ nhiệm CLB hiến máu Hoa Phượng khẳng định đã chi trả tiền thưởng cho những cá nhân liên lạc được.

Tại cuộc họp, chị Nguyễn Thị Diệu Anh - Chủ nhiệm CLB hiến máu Hoa Phượng cho biết, đã có báo cáo lý do vì sao chưa chi trả tiền khen thưởng cho một số tình nguyện viên. Về khách quan có 10 lý do, trong đó chị Diệu Anh nhấn mạnh lý do, có người đổi số điện thoại hoặc tên Facebook nên gặp khó khăn trong việc liên hệ.

"CLB hiện có khoảng hơn 40.000 người trong nhóm, mỗi ngày vài chục, thậm chí hàng trăm người nhắn tin để xin tư vấn, admin cũng có nhiều người. Từ giai đoạn làm danh sách tôn vinh đến khi có tiền thưởng là một khoảng thời gian dài, có khi là vài tháng.

Người nhắn tin xin tư vấn nhiều nên trôi tin nhắn rất xa, tên trên mạng xã hội cũng thay đổi, không đúng tên thật các bạn nên tôi không tìm lại được, có trường hợp đổi số điện thoại", chị Diệu Anh chia sẻ lý do và khẳng định ai nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại của chị hỏi về tiền thưởng, chị đều chi trả, không có chuyện ăn chặn.

Trong đó, chị Diệu Anh thống kê, năm 2023, CLB có hơn 70 người được tôn vinh nhưng đến nay mới chỉ liên hệ được hơn 60 người nhận tiền thưởng, số còn lại chủ nhiệm CLB cầm giúp. Chị Diệu Anh cũng là người ký nhận thay cho nhiều cá nhân được tôn vinh.

Tuy nhiên, chị Diệu Anh cũng thừa nhận thiếu sót trong việc công khai danh sách người được tôn vinh, nhận thưởng cũng như những người chưa nhận thưởng.

Ông Đào Trọng Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng kết luận: "Chỗ nào làm sai chúng tôi sẽ có trách nhiệm".

Ông Đào Trọng Trung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng cho biết, năm 2020 trở đi, Hội cơ bản thanh toán bằng chuyển khoản cho các trường hợp được tôn vinh. Ông Trung cho hay, có trường hợp không liên hệ được nên Hội Chữ thập đỏ không chuyển khoản được. Tuy nhiên, đó chỉ là vài trường hợp.

Hội đang tiếp tục rà soát, đối chiếu danh sách khen thưởng cũng như chứng từ liên quan để bảo đảm quyền lợi cho người được tôn vinh.

"Chỗ nào làm sai chúng tôi sẽ có trách nhiệm", ông Trung nói tại cuộc họp.

Hội Chữ thập đỏ cũng thừa nhận chưa kiểm soát chặt chẽ việc số tiền thưởng đã đến tay từng người trong danh sách chưa.

Kết thúc cuộc họp, nhiều thắc mắc của đại diện cộng đồng người hiến máu Hải Phòng cũng như chị C.T.H.G chưa được làm rõ. Chị G. cũng đặt câu hỏi: "Hội Chữ thập đỏ và CLB đã có danh sách và thông tin người vinh danh thì việc liên hệ họ đến nhận tiền liệu có quá khó khăn?".

Sau đó, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng cho biết tiếp tục làm việc với đại diện các CLB để làm rõ các nội dung liên quan và sẽ có báo cáo vụ việc.