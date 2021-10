Người dùng liên tục gặp lỗi khi cài đặt và sử dụng PC-COVID

(VTC News) -

Sáng 30/9, người dùng có thể tìm ứng dụng PC-COVID trên App Store và CH Play để cài đặt app này. Tuy nhiên nhiều người vẫn gặp rất nhiều lỗi khiến họ chưa thể sử dụng.

Không mượt mà và còn nhiều lỗi

Khi tải PC-COVID trên ứng dụng App Store về điện thoại, người dùng thấy ứng dụng này được đồng bộ hoá với Bluezone (với những người đã cài Bluezone), không phải nhập lại thông tin cá nhân.

Ứng dụng được trang bị 9 tính năng chính, gồm thẻ COVID-19; khai báo y tế; khai báo di chuyển nội địa; thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; truy vết tiếp xúc gần, bản đồ nguy cơ, phản ánh.

Nhiều người cài đặt và sử dụng PC-Covid bị lỗi đồng bộ thông tin, dữ liệu và xuất hiện tình trạng treo, lắc.

Tính năng quan trọng của ứng dụng chính là thẻ COVID-19. Ứng dụng kết nối chặt chẽ với các hệ thống quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm COVID-19, từ đó có thể cấp các thẻ COVID-19 cho người dân. Thẻ sẽ có 3 màu tương ứng với các trạng thái như xanh, vàng, đỏ. Thông tin và màu thẻ sẽ được cập nhật tự động hóa dựa trên số lượng tiêm 1 mũi hay 2 mũi, xét nghiệm âm tính hay dương tính.

Đáng chú ý, PC-COVID được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với các nguồn dữ liệu lớn, quan trọng gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa COVID-19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.

Tuy nhiên, khi cài đặt và sử dụng ứng dụng kể trên, không ít người phàn nàn. Khi thử cài đặt ứng dụng nêu trên ở 2 hệ điều hành IOS và Android để trải nghiệm thì phát hiện một số ứng dụng trên phần mềm PC-COVID chưa thực sự mượt mà và xuất hiện một số lỗi khi đồng bộ hoá dữ liệu. Như khi cài đặt và sử dụng ứng dụng trên phần mềm IOS thì việc đồng bộ hoá khá dễ dàng, nhưng khi khai báo y tế trên ứng dụng này thì có hiện tượng bị treo. Sau đó, người dùng phải thoát ra và thực hiện các thao tác lại từ đầu thì mới được.

Ngoài ra, việc đồng bộ hoá dữ liệu trên PC-COVID cũng gặp vấn đề khi một số người dùng cài đặt nhưng không hiển thị bất kỳ thông tin cá nhân nào và bị "đơ" khi sử dụng. Một số người lại hiển thị thông tin không chính xác. Như khi đồng bộ hóa thông tin, ứng dụng chưa hiển thị thông tin cá nhân (tên, tuổi...) nhưng lại hiển thị đã tiêm 1 mũi. Trong khi đó, người này tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID vẫn còn bị lỗi.

Một số người dùng khác lại phản ánh, PC-COVID gặp khó khăn khi gửi mã OTP đăng nhập cho người dùng: "Tôi nhập số điện thoại nhưng không nhận được mã OTP. Trong khi đó, ứng dụng PC-COVID thông báo mã OTP chỉ có hiệu lực trong 5 phút. Vì vậy, loay hoay cả buổi sáng tôi vẫn không truy cập được ứng dụng".

Bộ Thông tin và Truyền thông nói gì?

Trả lời báo chí hôm 1/10, đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, đang khắc phục những lỗi bất cập liên quan đến cài đặt, đồng bộ hoá và cập nhật dữ liệu của ứng dụng chống dịch duy nhất PC-COVID.

Trung tâm này nhận trách nhiệm về việc ứng dụng PC-COVID bị rung lắc và cho hay, khi chuyển đổi một tập tin ước tính 45 triệu lượt tải và 20 triệu người dùng thường xuyên hàng tuần, về kỹ thuật sẽ có hiện tượng rung lắc, đây là điều đã được ước tính.

Việc hiển thị dữ liệu tiêm chủng trên ứng dụng PC-COVID chưa chính xác với người dùng.

Theo kế hoạch cần 5 - 7 ngày khi đưa lên 2 store ứng dụng để chuyển đổi từ từ, nhưng ngay từ ngày 30/9, lượng tải rất nhiều (1,7 triệu lượt), trong khi các hệ thống đang trong quá trình chuyển đổi nên bị treo.

Về việc dữ liệu tiêm chủng hiển thị không chính xác, theo đại diện Trung tâm, đây là vấn đề trong quá trình chuyển đổi hệ thống, cũng như “quá trình tiếp dầu máy bay trên không” nên dữ liệu sẽ có sự thiếu đồng bộ.

Đơn vị phát triển ứng dụng cũng cho biết, dự kiến giai đoạn chuyển đổi các hệ thống trong khoảng 1 tuần, trong thời gian này, các kỹ sư sẽ ghi nhận các lỗi và khắc phục.