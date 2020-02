Sau Kia Seltos, VW Taigun sẽ ra mắt tại Ấn Độ

Tuy nhiên, bản được ra mắt tại Ấn Độ mới chỉ là bản concept, không phải là bản xe cuối cùng của VW Taigun. Ở phiên bản mới này, Taigun được thiết kế có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản cũ.

VW Taigun bản concept.

Trong khi hầu hết các mẫu crossover đều có lớp vỏ bằng nhựa thì Taigun có viền đen bóng và các điểm nhấn kim loại trên thân. Ngoài ra, Taigun sở hữu cánh lướt gió gắn phía sau và đèn phía sau được bao quanh bởi viền màu đen.

VW Taigun được thiết kế có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản cũ.

Không có nhiều thông tin về chiếc xe này, tuy nhiên Volkswagen khằng định, chiếc crossover sẽ dài 165,3 inch (4,2m) và có chiều dài cơ sở 104,3 inch (2,65m). Do đó, Taigun ngắn hơn một chút so với dòng xe SUV Skoda Vision IN (4,26m).

Bên cạnh việc xác nhận kích thước, Volkswagen cho biết Taigun sẽ có động cơ xăng tăng áp, cho phép xe tăng tốc từ 0-62 dặm/h (0-100 km/h) trong 9,9 giây. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 113 dặm/h (183 km/h).

Autocar Ấn Độ cho biết, Taigun sẽ được bán ở thị trường nước này vào nửa cuối năm 2021 và dựa trên các phiên bản sản xuất của dòng xe Vision IN thuộc Skoda (hãng xe của Cộng hòa Sec, chuyên sản xuất dòng xe 5 và 7 chỗ). Vì vậy, rất có thể Taigun chạy trên nền tảng MQB-A0-IN được dành riêng cho thị trường Ấn Độ.

