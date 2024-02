Người dân TP.HCM đổ xô mua sắm Tết, siêu thị quyết định mở cửa đến đêm

(VTC News) -

Chị Trần Nguyên Hạnh (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, do đến 28 tháng Chạp mới được nghỉ, nên hôm nay mới có thời gian đến siêu thị để mua sắm cùng gia đình. Chị mua thịt heo, thịt gà, cá biển, chả lụa, thịt xông khói và các nguyên liệu nấu lẩu ngày Tết.

“Ngày Tết, gia đình tôi muốn nghỉ ngơi nên mọi người đều chọn cách ăn uống đơn giản, tiện lợi. Tôi cũng muốn mỗi bữa ăn chỉ mất khoảng 60 phút chế biến là xong”, chị Hạnh nói.

Cũng như chị Hạnh, nhiều người dân tại TP.HCM cũng đang đổ xô đến các siêu thị lớn để mua sắm Tết. Người dân chủ yếu mua các loại nhu yếu phẩm, bánh kẹo, mứt, nước ngọt…

Ngày 29 Tết, các siêu thị tại TP.HCM có rất đông người dân đến mua sắm. (Ảnh: Đại Việt)

Người dân chủ yếu chọn mua các loại nhu yếu phẩm phục vụ Tết. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ghi nhận của PV VTC News, các siêu thị lớn của thành phố như Co.opXtra Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Co.opMart Lý Thường Kiệt (Quận 10), Co.opMart Rạch Miễu (quận Phú Nhuận) và các hệ thống siêu thị WinMart, Big C đều rất đông khách.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opMart chia sẻ, trong một tuần qua, sức mua tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood đã tăng gấp 2-3 lần so với tháng kinh doanh bình thường.

Tính đến ngày 29 tháng Chạp, hệ thống này đã đón nhận khoảng 2,2 triệu lượt khách đến mua sắm. Sức mua tập trung mạnh vào các mặt hàng như: thịt gia súc, gia cầm, bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu muối, giò chả, trái cây, bánh kẹo tết, mứt tết, đồ uống …

“Năm nay, dịch vụ mâm cỗ gia tiên đặc biệt thu hút khách hàng do sự tiện lợi, đa dạng. Người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được. Đặc biệt khách hàng có thể lựa chọn từng món cho mâm cỗ theo nhu cầu của gia đình”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, trong ngày 29 tháng Chạp toàn hệ thống sẽ sáng đèn đến tận khuya (23h đêm) để phục vụ người dân mua sắm Tết.

Đến 30 Tết (ngày 9/2), hệ thống sẽ phục vụ đến 12h trưa. Đến ngày mùng 2 Tết (nhằm ngày 11/2), các siêu thị ở khu vực TP.HCM sẽ mở cửa trong buổi sáng và chuẩn bị những mặt hàng tươi sống như gà, hoa, trái cây tươi … để phục vụ những ngày lễ đầu năm của gia đình.

Không khí mua sắm rộn ràng. (Ảnh: Đại Việt)

Trả lời VTC News, đại diện hệ thống siêu thị WinMart/WIN cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hệ thống siêu thị này có sức mua tăng hơn 15 – 20% so với tháng bình thường trong năm. Doanh thu từ hoạt động online tăng khoảng 21% so với Tết năm ngoái. Số lượng đơn đặt hàng tăng 30% so với tháng bình thường.

Thịt, thực phẩm khô, trái cây, đồ gia dụng, bánh kẹo Tết và đồ uống vẫn là những nhóm hàng được mua nhiều nhất. Đơn hàng trung bình dao động từ 250.000 – 260.000 đồng, kể từ ngày 30/1 – 5/2, giá trị giỏ hàng trung bình đạt 450.000 – 460.000 đồng.

Theo đại diện hệ thống WinMart/WIN, đơn vị này sẽ phục vụ đến 12h ngày 30 tháng Chạp và mở cửa trở lại vào 8h ngày mùng 4 Tết (tức 13/2).