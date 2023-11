Người dân 'săn sale' mạnh dịp Black Friday 2023, hàng công nghệ bán chạy

(VTC News) -

Chỉ trong vài ngày diễn ra chương trình Black Friday (được triển khai kéo dài, thường từ 22/11 tới hết 25/11 tuỳ chương trình và đơn vị triển khai), doanh số tại các hệ thống bán lẻ tăng kỷ lục, nhiều doanh nghiệp với sức bán cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Không chỉ lượng lớn khách hàng đến mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, các buổi livestream trên Tiktok, flash sale tại website của đại lý cũng thu hút hàng nghìn lượt săn ưu đãi.

Trao đổi với VTC News, bà Phùng Phương - đại diện truyền thông Di Động Việt cho biết doanh số của hệ thống trong vòng 3 ngày Black Friday (từ 24/11 đến 26/11) đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, với sức bán mỗi ngày đều cao gấp 2 - 3 lần so với thường nhật. “Hệ thống kỳ vọng lượng khách trong những ngày còn lại của tháng 11 sẽ tiếp tục tăng cao, đưa Black Friday 2023 trở thành chuỗi ngày có số bán tốt nhất năm", bà Phương bày tỏ.

Black Friday khởi động mùa mua sắm cuối năm đầy lạc quan cho các nhà bán lẻ di động.

Theo báo cáo sơ bộ từ các nhà bán, iPhone 15 Pro Max vẫn là model có sức hút cao nhất trong dịp Black Friday, chiếm khoảng 20% doanh số bán ra của hệ thống. "iPhone 13 chiếm khoảng 12%. Samsung Galaxy Z Flip5 và Z Fold5 chiếm khoảng 8%, còn iPhone 15 ước đạt 6%...", đại diện một đơn vị nói.

Trong khi đó, đại diện CellphoneS cho biết doanh số Black Firedays (cách đặt tên chương trình riêng của đơn vị này) trong ngày đầu tiên tăng hơn 2 lần so với doanh số ngày thường và tăng 15% so với ngày đầu Black Friday 2022. Tổng kết sau 4 ngày triển khai chương trình, hệ thống đạt tăng trưởng 20% so với năm 2022, đồng thời gấp đôi so với tuần trước đó. Trong buổi sáng đầu tiên với chương trình tặng voucher, từ 6h sáng đã có hơn 1.200 khách hàng xếp hàng chờ tại 16 cửa hàng mở ưu đãi sớm.

Ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện CellphoneS cho biết: "Sau 4 ngày diễn ra chương trình, đã có hơn 80.000 sản phẩm được bán ra, đặc biệt trong khung giờ Flash Sales, nhiều ưu đãi 'cháy suất', nhanh chóng hết hàng chỉ sau vài phút mở bán. Hệ thống ghi nhận sự tăng trưởng đến từ đa dạng ngành hàng, với nhiều sản phẩm khác nhau thuộc mảng gia dụng, smarthome, đồng hồ, camera giám sát, âm thanh, tivi...".

Không chỉ ghi nhận con số ấn tượng từ các cửa hàng hay website, năm nay một số đơn vị triển khai bán thông qua các kênh mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử cũng đạt kết quả khả quan. Trong phiên livestream trên nền tảng Tiktok Shop vào ngày Black Friday, hệ thống Di Động Việt có nhiều ưu đãi với giá từ 1.000 đồng, kèm chương trình mua 1 tặng, voucher trị giá đến 1,8 triệu đồng. Nhờ đó, lượng người mua sắm tăng gấp 5 - 7 lần so với ngày bình thường. Nhiều phiên bán trực tiếp đạt doanh số kỷ lục, thu hút hàng chục ngàn lượt xem.

Di Động Việt là một trong những hệ thống bán lẻ đi đầu trong hình thức livestream bán hàng trên TikTok Shop. Hãng này từng có các phiên live lịch sử kéo dài 24 giờ. Trong năm 2022, hệ thống được vinh danh là “Nhà bán lẻ của năm” với vị trí Top 1 Ngành hàng Điện tử và Top 6 Nhà bán lẻ tiêu biểu trong năm.

Từ nay đến cuối năm 2023 sẽ còn các dịp ưu đãi vào các ngày 12/12, Noel, tết dương lịch...

Còn theo ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Thương mại hệ thống FPT Shop, mùa Black Friday năm nay mặc dù ghi nhận tăng trưởng doanh số 20%, tăng đều ở các nhóm ngành hàng, nhưng nhu cầu mua sắm không tăng mạnh như mọi năm và vẫn thấy có tác động nhất định của các yếu tố vĩ mô lên nhu cầu của người tiêu dùng.

"Năm nay sẽ không dễ dàng cho ngành bán lẻ nói chung, bán lẻ ICT nói riêng. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn các kỳ lễ cuối năm dương lịch và chuẩn bị cho tết âm lịch nên chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có được cầu tốt hơn để thúc đẩy doanh số dịp cuối năm", ông Kha nhấn mạnh.

Cũng theo ông Kha chia sẻ, FPT Shop có sự tăng trưởng mạnh trong kinh doanh các mặt hàng thiết thực với người dùng như thiết bị gia dụng và điện máy. Doanh số các mặt hàng này cao hơn tới 50%. "Đây cũng có thể là 1 xu hướng, động lực tốt trong việc đẩy mạnh doanh số trong giai đoạn cuối năm", ông Kha nói.

Ông Lê Hải Đăng, Trưởng phòng kinh doanh chiến lược công ty HyperWork - đơn vị chuyên phát triển sản phẩm công nghệ kiến tạo không gian làm việc, cho biết doanh số mảng bán lẻ trong dịp Black Friday tăng trưởng gần 400% so với ngày thường ở mọi kênh triển khai, dù đây không phải kênh về doanh thu chính cho doanh nghiệp. "Nhiều đại lý trước đó đã nhập sẵn hàng để 'bung' ngày 24/11, tức đúng Thứ 6. Nhưng sang tới ngày 25 lượng đặt hàng đã vượt dự kiến nên phải nhập kho thêm, sản lượng bán ước tính tăng gấp 2,5 lần", vị đại diện tiết lộ.

Black Friday 2023 đều được các đơn vị đánh giá thành công, với kỳ vọng mở màn cho mùa mua sắm đồ công nghệ cuối năm đầy sôi động cùng các chương trình khuyến mại lớn sẽ diễn ra vào các ngày sale kép 12/12, Giáng sinh, tết dương lịch...