Video: TP.HCM đếm ngược chào đón năm mới 2024

TP.HCM

Trong đêm Giao thừa, TP.HCM bắn pháo hoa tại 2 điểm: Điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Từ tối 31/12, biển người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để tham gia chương trình Countdown chào đón năm mới 2024.

Các tuyến đường lân cận phố đi bộ Nguyễn Huệ lâm cảnh ùn tắc kéo dài, người dân chật vật tìm chỗ giữ xe để vào khu vực diễn ra lễ hội đếm ngược xem các tiết mục biểu diễn của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng.

Dòng người đổ về khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM trong đêm 31/12.

Các bãi giữ xe khu vực Hồ Tùng Mậu và Tôn Thất Thiệp (quận 1) đều "cháy chỗ". Nhiều người phải dắt xe lên vỉa hè và đi bộ quãng đường rất dài để tìm nơi gửi tạm.

Anh Đức (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết đã đến đường Hồ Tùng Mậu tìm bãi giữ xe từ 20h, tuy nhiên việc gửi rất khó khăn vì tất cả các bãi đều quá tải. Nhân viên bãi xe từ chối giữ xe dù anh Đức đồng ý trả mức phí lên đến 60.000 đồng/lượt.

"Tôi đi tìm bãi giữ hơn 20 phút rồi mà vẫn không có chỗ. Nơi thì báo giá 40.000 đồng, nơi thì 60.000 đồng. Dù biết là mắc hơn ngày thường rất nhiều nhưng vì nghĩ là đi chơi nên tôi vẫn chấp nhận trả. Tiếc là các nơi đều cháy chỗ", anh Đức nói.

Chị Cúc (ngụ quận Tân Phú) chia sẻ dù đã được cảnh báo về tình trạng đông đúc, khó tìm nơi giữ xe từ trước nhưng khi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, chị không ngờ lại chật vật như thế. Mướt mồ hôi đi đến bãi giữ xe thứ 3, chị Cúc mới gửi được xe. Giá tiền mà chị Cúc trả là 40.000 đồng/lượt.

Một người dân cho biết đã chờ 20 phút mới tới lượt được vào bãi giữ xe.

Càng đến gần thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, lượng người đổ dồn về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông hơn, vì thế lực lượng chức năng phải căng mình làm nhiệm vụ.

Trong đêm Countdown chào đón năm 2024, lực lượng công an trực 100% quân số như: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát giao thông, kinh tế, môi trường. Tại khu vực trung tâm thành phố, Công an TP.HCM tổ chức tuần tra khép kín, phối hợp các lực lượng chức năng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt là nơi bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; khu vực tổ chức chương trình countdown đón chào năm mới 2024 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Tại khu vực trung tâm quận 1, lực lượng CSGT căng mình điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình mới để tránh đi vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng).

Đúng 0h, hàng tràng pháo hoa vụt sáng trên bầu trời TP.HCM.

Bầu trời ngập tràn sắc màu và âm thanh rộn rã của pháo hoa.

Người dân ghi lại khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đôi bạn cùng nhau check-in trong khoảnh khắc Giao thừa.

Hải Phòng

Từ 20h, hàng nghìn người đổ về quảng trường Nhà hát thành phố, nơi diễn ra đêm nhạc hội chào năm mới 2024. Đây là năm đầu tiên Hải Phòng bắn pháo hoa nhân dịp Tết Dương lịch. Màn bắn pháo hoa với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 10 phút, bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2024.

Người dân TP Hải Phòng thưởng thức màn bắn pháo hoa kéo dài 10 phút, tại quảng trường Nhà hát thành phố.

Trong nhiều năm qua, TP Hải Phòng vẫn thường tổ chức bắn pháo hoa trong các dịp lễ lớn như giao thừa Tết Nguyên đán, Lễ hội Hoa phượng đỏ, lễ hội biển ở Đồ Sơn, Cát Bà. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, thành phố bắn pháo hoa chào năm mới theo lịch dương.

Từ người già, trẻ nhỏ đến các thanh niên, ai cũng thích thú khi được xem những bông pháo phát sáng trên bầu trời.

Đường Trần Phú (Hải Phòng) kẹt cứng, các phương tiện di chuyển chậm.

Dòng người đổ về trung tâm thành phố xem chương trình văn nghệ và màn bắn pháo hoa chào năm mới 2024.

Hà Nội

Hà Nội không bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2024 nhưng thành phố tổ chức các điểm Countdown (lễ hội đếm ngược chào đón năm mới) tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.

Phố đi bộ Hồ Gươm cũng mở cửa trong cả 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch (từ tối 29/12 đến hết ngày 1/1/2024) để phục vụ người dân vui chơi.

Hàng quán quanh khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đều kín chỗ từ sớm.

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ trưa 31/12, các tuyến đường dẫn về phố đi bộ Hồ Gươm đã đông nghịt người. Dù 20h30 lễ hội Countdown mới bắt đầu nhưng nhiều bạn trẻ đến sớm để "xí" chỗ đẹp xem chương trình.

Bạn Đặng Hồng Mai (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Lễ hội Countdown tại Hà Nội mỗi năm luôn thu hút sự quan tâm rất lớn từ các bạn trẻ. Do vậy, mình tranh thủ đến đây từ sớm để chọn được vị trí đẹp nhất, tham gia chương trình Countdown“.

Từ 18h, dòng người từ khắp nơi đổ về khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để tận hưởng không khí chuyển giao giữa năm cũ và năm mới

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - nơi diễn ra chương trình Countdown chào đón năm mới.

Các tuyến đường dẫn về phố đi bộ Hồ Gươm đông nghịt người.

Nhiều du khách quốc tế cũng thích thú xuống đường hoà cùng không khí đón Giao thừa ở Việt Nam.

Các tiết mục âm nhạc cuốn hút được trình diễn tại Đại nhạc hội Countdown.

Bình Định

Từ 18h, hàng vạn người dân Bình Định đã đổ về quảng Trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) để tham gia chương trình "Quy Nhon New Year Countdown 2024". Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Đức Phúc, BRay, Lăng LD, Fband, Dj Louis Eight, DJ Zing…, đặc biệt là sự xuất hiện trở lại của ca sĩ Hương Tràm sau một thời gian đi du học tại Mỹ.

Hàng vạn người dân tham gia 'Quy Nhon New Year Countdown 2024'.

Nhiều bạn trẻ háo hức theo dõi đêm nhạc.

Càng về thời khắc chuyển giao năm mới, trời Quy Nhơn càng đổ mưa to. Thế nhưng, nhiều người dân Bình Định vẫn đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành để xem màn bắn pháo hoa sau chương trình "Quy Nhon New Year Countdown 2024".

Được biết, kinh phí cho sự kiện chào đón Tết Dương lịch năm 2024 khoảng 7,7 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh Bình Định không đến 2 tỷ đồng, phần còn lại là xã hội hóa.

Dù trời mưa, nhưng người dân vẫn ra đường rất đông để đón chào năm mới.

Khánh Hoà

Video: Mãn nhãn với màn pháo hoa đêm Giao thừa ở Khánh Hoà.

Tối 31/12, thời tiết Khánh Hoà mát mẻ, đường phố lung linh bởi hàng trăm ánh đèn led được chính quyền trang hoàng chào năm mới. Từ 20h30, đông đảo người dân TP Nha Trang đổ về Quảng trường 2/4 để vui chơi, thưởng thức chương trình đại nhạc hội do một doanh nghiệp tổ chức.

Thời tiết thành phố biển Nha Trang đêm nay khá mát mẻ.

Chương trình ca nhạc có sự xuất hiện của một số ca sỹ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Min, DJ Wokeup,... Sau khi chương trình kết thúc, sẽ có màn bắn pháo hoa chào năm mới khoảng 15 phút.

Người dân TP Nha Trang đổ về quảng trường 2/4 để vui chơi...

Mặc dù lúc 22h ngày 31/12, khu vực Quảng trường 2/4 có cơn mưa rào nhưng rất đông người vẫn ở lại xem màn pháo hoa chào đón năm mới 2024.

Vừa xem màn bắn pháo hoa, chị Nguyễn Thị Thảo (TP Nha Trang) vừa rưng rưng nước mắt xúc động: "Khoảnh khắc đón chào năm mới với tôi năm nay thật đặc biệt vì tôi vừa kết thúc 3 năm lao động ở Nhật về đoàn tụ gia đình. Có xa quê mới thấy quý giá từng khoảnh khắc bên người thân. Năm mới đã đến, cầu chúc tất cả mọi người, mọi gia đình luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Xuân sang với bao ước muốn, bao hy vọng. Chúc mọi người vạn sự như ý!”,

Nghệ An

Video: Mãn nhãn màn pháo hoa chào năm mới 2024 ở TP Vinh

Hàng nghìn người dân có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) để tham dự Chương trình nghệ thuật "Hào khí sông Lam" gồm 2 chương chính: "Bức tranh xứ Nghệ" và "Hào khí sông Lam" và điều mọi người chờ đợi nhất chính là màn pháo hoa chào năm mới 2024.

Đúng 0h ngày 1/1/2024, màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp kéo dài 15 phút, kết hợp cùng âm nhạc làm bừng sáng toàn bộ Quảng trường Hồ Chí Minh, cùng với đó là tiếng hò reo từ hàng nghìn người dân.

Anh Nguyễn Văn Hùng (trú TP Vinh) chia sẻ: "Năm cũ 2023 là một năm khó khăn về kinh tế khiến mọi thứ trở nên nặng nề và áp lực hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm Giao thừa với không khí rộn rã thế này khiến những áp lực từ năm cũ dường như được rũ bỏ. Khoảnh khắc sang năm mới, tôi cầu chúc mọi người có sức khoẻ, bình an. Về màn pháo hoa chào năm mới năm nay tôi chỉ biết gói gọn trong 2 chữ "tuyệt vời". Chúc mọi người dân năm mới an lành!".

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút làm rực sáng Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) trong thời khắc chào năm mới 2024. (Ảnh: Trần Lộc)

Mỗi bông pháo hoa rực sáng lên bầu trời là người dân lại hò reo một cách thích thú. (Ảnh: Trần Lộc)

Đà Nẵng

Ghi nhận của PV VTC News tại TP Đà Nẵng thời tiết tạnh ráo, nhiệt độ chỉ 24 độ C. Từ 21h, các tuyến phố trung tâm thành phố như Bạch Đằng, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh, 2/9, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp..., người dân xuống đường ngày một đông để kéo về các khu vực diễn ra các hoạt động chào năm mới 2024.

Tại công viên 2 bờ cầu Rồng, người dân, du khách tập trung tại các điểm check-in chào năm mới. Bên cạnh chương trình nghệ thuật đường phố, tại đây còn có các sự kiện nhằm gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư tại Đà Nẵng.

Trong khi đó, giới trẻ tập trung về khu vực Công viên Biển Đông ngày một đông. Tại đây sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Countdown – Chào năm mới 2024 với sự tham dự của nhiều ca sỹ nổi tiếng.

Thừa Thiên - Huế

Tại Thừa Thiên - Huế, từ 20h30, dòng người kéo về khu vực ngã 6 trung tâm TP Huế ngày một đông. Đây là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật Countdown - Chào năm mới 2024 với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Được biết, Countdown Huế - Chào năm mới 2024 được tổ chức dưới hình thức "Đại nhạc hội kết hợp EDM chào đón năm mới”.