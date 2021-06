Người bị sốc phản vệ khi tiêm vaccine COVID-19 sẽ được bảo hiểm y tế chi trả

(VTC News) -

Trưa 21/6, UBND TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. Họp báo do Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức chủ trì.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Phạm Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau buổi triển khai đầu tiên hôm 19/6, Sở Y tế đã rút nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức tiêm chủng như sàng lọc, ngồi chờ sau tiêm, tránh tình trạng tập trung đông người, gây mất trật tự.

"Khi tiêm chủng sẽ có tỷ lệ nhất định gặp phản vệ, người không may bị sốc phản vệ sẽ được chế độ bảo hiểm y tế chi trả", ông Nam nói.

Ông Phạm Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Theo ông Nam, chiến dịch tiêm vaccine do Chính phủ giao cho TP.HCM trong đợt này là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Do đó, công tác chuẩn bị rất gấp rút, thời gian tiêm chủng ngắn.

Để đảm bảo an toàn, thành phố đã bố trí 946 đội tiêm, 59 đội dự phòng. Mỗi đội đã được Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM tập huấn về công tác an toàn tiêm chủng.

Bên cạnh đó, hơn 4.000 thanh niên cũng được tập huấn công tác hậu cầu, hướng dẫn người dân tiêm chủng, giãn cách, đảm bảo trật tự an toàn.

Ngành y tế cơ cấu tổ tiêm chủng 5 nhân sự, gồm 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng. Trong đó, một bác sĩ khám sàng lọc, một bác sĩ theo dõi cấp cứu, 2 điều dưỡng tiêm và một điều dưỡng hỗ trợ cấp cứu.

Tổ hành chính có 3 người gồm một nhân sự tổ chức khai báo y tế, sàng lọc và bổ sung giấy tờ cam kết, 2 nhân viên địa phương nhập dữ liệu, cấp giấy chứng nhận.

Tổ an ninh gồm một dân quân tự vệ, một công an, một nhân viên y tế địa phương và 4 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ. Ngành y tế quan tâm an toàn tiêm chủng, do đó, lực lượng cấp cứu được bố trí túc trực ở các điểm tiêm, đảm bảo xe cấp cứu đến nhanh nhất trong vòng 2-3 phút nếu có sự cố xảy ra.

Từ đợt vaccine đầu tiên đến nay, TP.HCM đã triển khai đến đợt tiêm thứ 4. Tổng số lượt vaccine mà TP.HCM nhận là 944.000 liều. Trong khi đó, TP.HCM cần phải có 14 triệu liều để tiêm cho người dân TP đủ 2 mũi. Vậy nếu tiêm xong đợt này thì đạt 6%.

Về việc cung ứng vaccine từ nay đến cuối năm, theo Bộ Y tế, hàng tháng TP.HCM sẽ tiếp tục nhận được lượng vaccine từ Trung ương, thêm vào đó TP.HCM cũng đang đàm phán để mua vaccine.

TP.HCM cũng nỗ lực mọi nguồn lực để tiếp cận với mọi nguồn vaccine để từ nay đến cuối năm cố gắng tiêm được 2/3 số dân.