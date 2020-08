Người bán xôi mắc COVID-19, Đà Nẵng phong tỏa 1 chợ, xét nghiệm 300 người

Chiều 16/8, ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng lập các chốt phong tỏa chợ Tân An (còn gọi chợ Phước Tường), thuộc phường An Khê do liên quan đến ca bệnh số 887 là phụ nữ bán xôi từng 3 lần đến mua bán tại chợ.

Cụ thể, từ 13h hôm nay, lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa chợ Tân An để thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

Thời gian mở cửa trở lại tùy theo tình hình thực tế như việc hoàn thành phun khử khuẩn cũng như kết quả xét nghiệm của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ này.

Chơ Tân An, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã phong tỏa từ 13h ngày 16/8.

“Chúng tôi đã gửi thông báo đến các tiểu thương và các hộ dân sinh sống quanh khu vực chợ Tân An, khoảng 300 người và dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm và ngày mai, 17/8”, ông Thái cho biết.

Theo thông tin dịch tễ đã được công bố, bệnh nhân số 887 (trú đường Trường Chinh, phương Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã từng đến chợ Tân An 3 lần vào các ngày 23/7, 4/8 và 12/8.

Cũng trong sáng 12/8, bệnh nhân này nhận kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo UBND phường An Khê, ngoài các tiểu thương trong chợ thì nhiều hộ gia đình buôn bán bên hông chợ cũng yêu cầu được xét nghiệm do các khu vực này liên thông với nhau.