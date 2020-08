Cán bộ chống dịch mắc COVID-19 ở Đà Nẵng từng dự hội nghị, liên hoan

Tối 15/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin điều tra, giám sát, xử lý đối với 14/15 ca bệnh được công bố ngày 14/8. Trong đó có bệnh nhân từng tham gia chống dịch, dự hội nghị, tiệc liên hoan. Đó là bệnh nhân số 915, L.H.C (nam, 66 tuổi, trú tổ 29, Hòa Thuận Tây, Hải Châu).

Từ ngày 22 đến 24/7, bệnh nhân 915 tham dự hội nghị và có tiếp xúc với bệnh nhân số 800. Chiều 24/7, ông tham dự liên hoan tại quán Hồng Hạc (47 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu).

Ngày 26/7, ông tham gia công tác chống dịch COVID-19 tại tổ 29, Hòa Thuận Tây, Hải Châu cùng với H.N.S. (K574 Trưng Nữ Vương, Hải Châu) và Đ.T.V. Bệnh nhân vào nhà K6 đường Nguyễn Thành Hãn, Hải Châu, tiếp xúc với 2 người là D.T.T.L. và T.T.B.C.

Lực lượng chức năng Đà Nẵng lập chốt cách ly y tế khu chung cư thuộc phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà.

Lịch trình của các bệnh nhân COVID-19 khác của Đà Nẵng được công bố ngày 14/8.

Bệnh nhân số 913, T.T.K.T. (nữ, 59 tuổi, trú đường Đống Đa, Thanh Bình, Hải Châu) cùng chồng P.Đ. và cháu gái L.T.L.

Ngày 25/7, bệnh nhân được chồng và cháu gái đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó nhập viện điều trị tại khoa Ung bướu, cháu gái ở lại chăm sóc bệnh nhân.

Ngày 26/7, tại khoa Ung bướu, bệnh nhân được bố trí ở phòng gồm 4 người (không nhớ rõ tên). Chiều 28/7, bà cùng cháu gái được chuyển cách ly tại khu cách ly Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 914, H.V.P. (nam, 60 tuổi, trú Khu dân cư số 2, thị trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cùng em gái H.T.T.

Ngày 26/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng để thay em dâu chăm sóc bố (là bệnh nhân số 479) đang điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết.

Từ ngày 26 đến 30/7, ông được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và cho kết quả âm tính với nCoV. Từ ngày 31/7 đến 5/8, ông được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn.

Bệnh nhân số 916, K.V.C. (nam, 34 tuổi, trú Cát Tân, Phù Cát, Bình Định) cùng gia đình. Ngày 20 và 21/7, bệnh nhân từ Đà Nẵng về nhà tại Cát Tân, Phù Cát, đến 22/7 trở lại Đà Nẵng để làm việc.

Từ ngày 23 đến 25/7 (không nhớ rõ thời gian), bệnh nhân đến nhà hàng Trung Gia (Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà).

Từ ngày 25/7 đến 5/8, bệnh nhân đến cơ quan làm việc, ở cùng phòng và tiếp xúc các bệnh nhân số 880 và số 890. Hằng ngày, trong quá trình làm việc, anh tiếp xúc với các bệnh nhân số 877, 878, 879, 880 (được công bố ngày 12/8) và bệnh nhân số 890 (được công bố ngày 13/8).

Ngày 6, 7, 8/8, bệnh nhân chỉ ở tại cơ quan làm việc, đến ngày 10/8 được cách ly tại khu tập thể (32) Hòa Thuận Tây.

Bệnh nhân số 917, T.Đ.H. (nam, 84 tuổi, trú Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam) cùng gia đình. Từ ngày 14 đến 19/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để điều trị zona.

Trong thời gian này có T.Đ.V. (trú đường Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn) và T.Đ.H. (trú Điện An, Điện Bàn) đến chăm sóc.

Ngày 20/7, huyết áp bệnh nhân tăng cao đột ngột nên được chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó chuyển đến điều trị tại khoa Thận - Nội tiết. Trong thời gian này, có người nhà ở Điện An, Điện Bàn đến chăm sóc.

Ngày 27, 28/7 (không nhớ chính xác ngày), bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) cho kết quả âm tính với nCoV.

Ngày 12/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) cho kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân số 918, T.C.A. (nam, 65 tuổi, trú Khối Hoài Phô, Cẩm Phô, Hội An). Ngày 22/7, bệnh nhân đi xe buýt từ Hội An đến Đà Nẵng (không nhớ tuyến xe) khám sỏi thận và nhập viện điều trị tại phòng 206, khoa Ngoại yêu cầu, Bệnh viện Đà Nẵng. Đến tối bệnh nhân đi xe buýt về nhà tại Hội An để lấy thêm đồ dùng cá nhân.

Sáng 23/7, bệnh nhân đi xe buýt (không nhớ tuyến xe) từ Hội An đến Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 25/7, con trai T.H.C.H đến Bệnh viện Đà Nẵng để làm thủ tục hành chính và đóng tiền viện phí cho bệnh nhân nhưng không tiếp xúc với ông.

Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 13/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và cho kết quả dương tính với nCoV.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng thực hiện phát phiếu cho người dân đi chợ theo ngày chẵn-lẻ.

Bệnh nhân số 919, N.T.T.T. (nam, 49 tuổi trú thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam) cùng gia đình.

Từ ngày 16 đến 30/7, bệnh nhân đến khám, nhập viện điều trị tại khoa Ngoại thận Bệnh viện Đà Nẵng, khoảng 1 tuần sau bệnh được phẫu thuật. Thời gian điều trị, bệnh nhân tiếp xúc với con trai N.T.K.

Từ ngày 26 đến 30/7 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1), cho kết quả âm tính với nCoV.

Khoảng từ ngày 1/8 đến 4/8 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và kết quả vẫn âm tính với nCoV.

Ngày 10, 11 và 12/8, bệnh nhân ở tại khu cách ly, tiếp xúc với 3 người cùng phòng. Ngày 13/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) và cho kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân số 920, N.N.T. (nam, 56 tuổi, trú thôn Mỹ Phước, Đại Phong, Đại Lộc). Tối 23/7, ông được anh rể H. và cháu T. (trú K160 Nguyễn Hoàng, Hải Châu) đưa đến khám, nhập viện điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.

Cuối tháng 7/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV lần 1. Ngày 13/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với nCoV

Bệnh nhân số 921, N.T.T. (nữ, 49 tuổi, trú đường Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu), kinh doanh tự do.

Ngày 21/7, bà được con gái P.T.M.T. đưa đến khám, nhập viện tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.

Khoảng cuối tháng 7/2020 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) tại Bệnh viện Đà Nẵng cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 2/8/, bà được chuyển cách ly tập trung cùng phòng với 3 người.

Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 13/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân số 922, C.V.C. (nam, 28 tuổi, trú đường Phạm Nhữ Tăng, Hòa Khê, Thanh Khê), sửa xe ô tô. Ngày 23/7, bệnh nhân cùng bố C.V.P. đến khám; bố bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 24 đến 25/7, bệnh nhân chăm sóc bố tại khoa Ngoại tổng hợp và có mua đồ ăn tại căng tin Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 13/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2), có kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân số 924, L.N.Q.L. (nam, 28 tuổi, trú phòng trọ K148 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hòa Cường Bắc, Hải Châu), làm nghề đầu bếp.

Từ ngày 26/7 đến 1/8, anh cùng bố vợ V.C. đến chăm sóc vợ điều trị tại khoa Nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng.

Khoảng ngày 27, 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, có kết quả dương tính với nCoV.

Đà Nẵng phong tỏa, cách ly nhiều tổ dân phố, khu dân cư phòng chống dịch.

Bệnh nhân số 924, N.T.K.T. (nữ, 37 tuổi, trú xã Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, vào Đà Nẵng làm nghề chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng)

Từ ngày 26/7 đến 1/8, chị được người nhà bệnh nhân số 699 thuê chăm sóc cho người này (điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng).

Ngày 27 đến 28/7 (không nhớ chính xác ngày), bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, âm tính với nCoV. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân số 925, H.T.N. (nữ, 46 tuổi, trú phòng trọ thôn Thanh Long, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam), lao động tự do.

Từ ngày 26/7 đến 1/8, bệnh nhân chăm sóc chồng L.T.D., điều trị tại khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 28 đến 30/7 (không nhớ rõ ngày), bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1), âm tính với nCoV. Ngày 13/8,bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, có kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân số 926, T.N.X. (nam, 66 tuổi, trú K12, Nguyễn Đăng, An Khê, Thanh Khê), hành nghề chạy xe ôm, sống cùng gia đình.

Khoảng thời gian từ ngày 10 đến 20/7, bệnh nhân bị đau chân nặng nên chỉ nằm ở nhà. Từ ngày 20 đến 27/7, ông nhập viện tại khoa Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình Bệnh viện Đà Nẵng để phẫu thuật chân, có cháu N.Đ.K. chăm sóc.

Từ ngày 30 đến 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, âm tính với nCoV. Ngày 13/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, có kết quả dương tính với nCoV.