Ngũ Tô Duy: Huấn luyện viên 20 tuổi đưa hơn 30 thí sinh đến đại học Yale - Mỹ

Người dẫn đường các bạn trẻ tới chiến thắng này là một chàng thanh niên vừa mới 20 tuổi - Ngũ Tô Duy, người vừa giành 9.0 Speaking cuộc thi IELTS.

Vòng thi toàn cầu World Scholar’s Cup 2023 tại BangKok vừa khép lại sau nhiều ngày tranh tài. Người chiến thắng tại các vòng thi tại Thái Lan và Hàn Quốc sẽ lên đường đến Mỹ vào tháng 11/2023, thi đấu tại Đại học Yale để tham gia vòng chung kết tranh giải Nhất, Nhì toàn thế giới. Điều đặc biệt ít ai ngờ tới là 100% đội tuyển (11 đội) với hơn 30 thí sinh do Ngũ Tô Duy huấn luyện đều giành được vé đến Mỹ.

Trong đó, có các gương mặt tiêu biểu: Nguyễn Ngọc Minh đứng top 11 trên 4000 thí sinh và giành Huy chương vàng Writing Champion. Lưu Ngọc Mai đạt top 21 trên 4000 thí sinh và giành huy chương vàng Dabate Champion..

World Scholar’s Cup là cuộc thi học thuật đồng đội quốc tế lớn nhất dành cho học sinh phổ thông từ 8 - 18 tuổi. Mỗi năm, World Scholar’s Cup thu hút hàng chục ngàn thí sinh đến từ hàng trăm quốc gia trên thế giới. Cuộc thi nổi tiếng với những thử thách đòi hỏi kiến thức toàn diện và sâu rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học, Lịch sử, Văn học, Nghệ thuật… thông qua hình thức thi hùng biện, phản biện, viết luận bằng tiếng Anh.

Thí sinh tham gia World Scholar’s Cup có cơ hội rèn luyện và thể hiện bản lĩnh trước hàng ngàn bạn bè đồng trang lứa đến từ nhiều đất nước và nền văn hoá khác nhau.

Ngũ Tô Duy từng giành vô địch tại World Scholar’s Cups vòng toàn cầu năm 13 tuổi (lớp 7). Sau đó, vì hoàn cảnh riêng, Duy không thể đến Mỹ dự vòng cuối năm đó, nhưng ước mơ lan toả một tinh thần tự học và rèn luyện ý chí vẫn luôn cháy bỏng. Sau khi vào đại học, Duy chính thức mở các chương trình đào tạo online và offline cho các học sinh có đam mê.

“Em đã cùng đồng đội vươn tới vòng toàn cầu, và lần này chính em đã đưa được các học sinh mình dẫn dắt giành được tấm vé tới Bangkok (Thái Lan) rồi đến Mỹ, cảm xúc quá đỗi đặc biệt, rất khó diễn tả”, Duy nói.

Hơn 30 thí sinh do Ngũ Tô Duy huấn luyện đều giành được vé đến Mỹ.

Tại Việt Nam, năm 2023 Ngũ Tô Duy nhận hướng dẫn 28 đội dự thi World Schoolar’s Cup. Cả 28 đội đều giành huy chương vàng và xếp thứ hạng cao để có được tấm vé đến vòng toàn cầu tại Thái Lan và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh cá nhân, 1 số đội đã không tham gia được tiếp vòng toàn cầu. 11/28 đội Ngũ Tô Duy dẫn dắt đến Thái Lan và Hàn Quốc đều đã đồng loạt giành tấm vé đi tiếp đến vòng chung kết tại Mỹ.

Chỉ tính riêng vòng toàn cầu tại khu vực Thái Lan tuần đầu tháng 9/2023, ghi nhận sự tham gia của 1.500 đội với khoảng 4500 thí sinh. Các thí sinh của Ngũ Tô Duy tham gia đã vượt lên và đều giành chiến thắng giòn giã để chung cuộc, toàn đội đứng trong top 10.

Ngũ Tô Duy cho biết, cuộc thi ngoài việc giúp các học sinh có cơ hội trau dồi kiến thức về nhiều lĩnh vực, rèn luyện bản lĩnh còn là cơ hội học hỏi và giới thiệu về một hình ảnh Việt Nam mới đến với các bạn trẻ năm châu.

Trong lần tới Bangkok vừa qua, Ngũ Tô Duy cùng các thí sinh đã mang theo cuốn sách Fairy tales without borders (Cổ tích không biên giới) bằng tiếng Anh, do chính Duy biên soạn tặng cho bạn bè quốc tế. Vì thế, với Duy, những cuộc thi thế này là cơ hội giới thiệu về một hình ảnh Việt Nam mới đến với bạn bè khắp năm châu.

Ngũ Tô Duy sinh năm 2003 tại Hà Nội, hiện là sinh viên năm thứ 2 tại một trường Đại học nổi tiếng tại Việt Nam. Chàng trai từng là quán quân học bổng đầu vào của 7 trường đại học. Duy vừa giành 9.0 Speaking cuộc thi IELTS tháng đầu năm 2023

18 tuổi Duy đã là giám khảo chính thức vòng khu vực cuộc thi World Scholar's Cup và là người sáng lập giải tranh biện The Great Debate - cuộc thi tranh biện dành cho học sinh có quy mô lớn.

Hiện Ngũ Tô Duy cùng lúc là nhà sáng lập của nhiều dự án: dịch thuật, viết sách, dạy ngôn ngữ Anh và gây quỹ từ thiện riêng với các bạn bè ở Hà Nội. Duy là dịch giả một cuốn sách bán chạy nhất New York Times - "Steal like an artist" (dịch ra tiếng Việt: Nghệ thuật đánh cắp ý tưởng).