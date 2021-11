Ngôi trường của 4 chàng trai vào chung kết Olympia năm 2021

Ba năm liên tiếp (2019- 2021), trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) có 2 thí sinh lọt vào chung kết Olympia. Trong đó, Trần Thế Trung là quán quân năm 19. Đại diện của trường năm nay là Nguyễn Đình Duy Anh. Tại ngôi trường có bề dày lịch sử gần 50 năm, CLB “Olympians of Phan” là nơi quy tụ các học sinh đam mê Olympia. Cuộc thi “Beyond the Knowledge” do CLB này tạo ra là sân chơi Olympia thu nhỏ nhằm chọn học sinh đại diện trường đi thi. (Ảnh: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu)